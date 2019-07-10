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英女旅行前拜託照顧寶貝植物 結果爆笑又窩心

2019-07-10 11:04香港01 記者謝嘉茜／報導

杰客把植物當成其他室友一樣，不但與它們喝酒談心，又會主動送食物，甚至一起玩卡牌遊...
杰客把植物當成其他室友一樣，不但與它們喝酒談心，又會主動送食物，甚至一起玩卡牌遊戲或看書。圖擷自LaurenFrench推特
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與朋友合租共住一室最怕相處不來，但一名英國網民卻無比幸運，找到一位非常貼心又幽默的室友。近日來自英國倫敦的羅倫（Lauren French）需要到美國旅行，碰巧其他室友不在家，於是她拜託室友杰克（Jack）幫忙照顧5棵寶貝植物。幽默的杰克非常細心，不但準時澆水，更怕植物會悶，陪它們閱讀，又負責「起居飲食」，非常爆笑。

羅倫近日於Twitter上載照片，表示室友杰克趁她不在家時做出非常爆笑的事情。與3位室友同住的羅倫最近飛到紐約旅行，但其中2位室友正身處加拿大，只剩下杰克在家，於是她臨走前囑咐杰克幫忙照顧家中5棵寶貝植物。

想不到羅倫離開數天，她便收到杰克的WhatsApp訊息及相片，原來他把植物當成其室友一樣，不但與它們喝酒談心，又主動送食物，甚至一起玩卡牌遊戲及看書，照顧得無比貼心，相信數棵植物絕不寂寞。

羅倫表示看到相片後笑到停不了，大讚杰克是非常好的室友，「他常常做些爆笑的事情令我們大笑，他是個很棒的人。我們早上作息的時間表很相似，如果我在梳洗，他起床後就會弄咖啡送到我房中，我們真的很愛他」。

不少網民大讚杰克幽默，表示很想叫他幫忙照顧自己的寵物及植物。有網民更表示，很羨慕羅倫有這樣的室友，更指她要好好珍惜杰克這位好朋友。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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