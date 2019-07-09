以色列駐巴西大使「犯禁」吃龍蝦 小畫家式P圖愈描愈黑

2019-07-09 22:04 香港01 記者梁凱怡／報導



以色列駐巴西大使館上載謝利與博爾索納羅的相片，其中二人的餐碟被刻意塗黑。 圖擷自 twitter Israel no Brasil 分享 facebook 以色列駐巴西大使謝利（Yossi Shelley）周日（7日）與巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）觀賞美洲國家盃決賽，事前還一起共享午餐。美食當前，二人也不忘「打卡」留念。不過就正正這張相片笨拙的改圖技術，不但未有成功掩飾謝利違犯猶太教飲食規定的事實，甚至使他淪為笑柄。

以色列駐巴西大使館上載謝利與博爾索納羅的相片，其中二人的餐碟被刻意塗黑。但修圖的技術極為笨拙，不美觀之餘亦未能完全遮掩碟上的食物，隱約仍可見到龍蝦的蝦鉗。

根據猶太教飲食規定，教徒只可以進食有鰭和鱗的魚類，其他所有貝殼類海鮮都屬於不潔的食物。估計大使館修圖是用來掩飾謝利破戒的事實。

網民不但「提醒」謝利，龍蝦為不潔的食物，更取笑大使館改圖時「偷懶」，另外也有人貼心地補上龍蝦的表情符號。以色列《國土報》（Haaretz）記者蘭多（Noa Landau）笑言，謝利現時迫切需要一名較高級的改圖專家。有網民指，只要裁走相片下半部份便可以瞞天過海，根本毋須改圖。

過往，以色列官員包括總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也曾因公開進食不符合猶太教飲食規定的食物，而遭受來自極端正統猶太教的批評。2014年，內塔尼亞胡被指在猶太安息日與拉斯維加斯金沙集團主席阿德爾森（Sheldon Adelson），於非猶太教餐廳用膳。內塔尼亞胡後來發聲明否認進食不潔食物。

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