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胎教播搖滾樂 超音波驚見24周寶寶嗨比Rock手勢

2019-07-09 21:53聯合新聞網 綜合報導

喬迪懷孕24周到醫院產檢，竟看到腹中寶寶伸出食指和小拇指，宛如做出搖滾手勢（Ro...
喬迪懷孕24周到醫院產檢，竟看到腹中寶寶伸出食指和小拇指，宛如做出搖滾手勢（Rock）的模樣。 圖／截取自Kennedy News and Media
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現代新手爸媽愈來越重視胎教，為的就是希望能生出聰明的寶寶。就有一對熱愛音樂的夫妻，平日就有經常聽音樂的習慣，妻子在懷孕24周時到醫院產檢，竟看到腹中女寶寶伸出食指和小拇指，宛如做出搖滾手勢（Rock）的模樣，夫妻倆相當訝異，也很開心女兒在出生之前就展現出對音樂的熱愛。

31歲的喬迪（Jodie Lee）和32歲的戴維（Davie Langham）現居英國東薩西克斯義本，夫妻倆都熱愛音樂，經常一起戴上耳機聽義大利歌手安德烈‧波伽利（Andrea Bocelli）的經典歌曲。喬迪回憶，腹中寶寶在產檢時一直捂著臉，所以她曾輕輕戳了一下肚子說，「妳可以讓爸媽看看妳的臉，確定妳沒事嗎？」話一說完，寶寶就舉起手了，讓她和戴維高興得不知所措。

如今他們的女兒艾拉已經1歲半，一直都很喜歡音樂。喬迪表示，當汽車從女兒身邊呼嘯而過時，女兒會跟著搖擺身體。回憶起當初產檢的趣味畫面，喬迪說：「當時我們一看到她的搖滾（Rock）手勢就覺得她是最棒的，艾拉出生以前就表現出對音樂的熱愛，如今依然是我們的搖滾小寶貝。」

32歲的戴維不只熱愛音樂，也精通各式樂器。他過去經常把耳機放在妻子喬迪的肚子上，播放義大利歌手安德烈‧波伽利（Andrea Bocelli）的音樂，讓寶寶一起感受音符，做了不少音樂方面的胎教。如今戴維彈奏電子琴時，1歲半的女兒艾拉也會跟著跳舞。對此，喬迪認為「如果你為子宮裡的嬰兒表演音樂，他們會非常聰明。」

戴維彈奏電子琴時，1歲半的女兒艾拉（圖）也會跟著跳舞。 圖／截取自Kennedy...
戴維彈奏電子琴時，1歲半的女兒艾拉（圖）也會跟著跳舞。 圖／截取自Kennedy News and Media
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31歲的喬迪和32歲的戴維，與1歲半女兒艾拉一家三口全家福。 圖／截取自Kenn...
31歲的喬迪和32歲的戴維，與1歲半女兒艾拉一家三口全家福。 圖／截取自Kennedy News and Media
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