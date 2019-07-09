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史上最重耳朵！ 女子因穿耳洞長出4顆腫瘤

2019-07-09 16:26聯合新聞網 綜合報導

美國一名女子因穿耳洞，使她耳朵上長出四顆巨大腫瘤。圖擷自都市日報
美國一名女子因穿耳洞，使她耳朵上長出四顆巨大腫瘤。圖擷自都市日報
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許多愛美女性為了漂亮會嘗試穿耳洞，不過不管是手穿還是槍打，每個人穿出來的效果，還是會因為個人體質的不同而有所差異，因此穿耳洞真是讓許多人又愛又恨。一名美國29歲女子珍妮佛（Jennifer）在她18歲那年穿了耳洞，不料竟因為過敏反應，導致她雙耳耳骨上長出4顆巨大腫瘤，甚至重達14盎司（400公克），近日她終於在手術後，成功的將伴隨她11年的腫瘤切除。

根據美國《都市日報》報導，珍妮佛在穿完耳洞後，她肉芽組織就不斷腫脹，使得她11年來一直承受著痛苦，還必須用圍巾遮住耳朵來避免被旁人譏笑，為了不想再被他人用異樣的眼光看待，她決定上美國知名節目《the Pimple Popper》（戰痘醫師）求助。

該節目的皮膚科醫師桑得拉（Sandra Lee）指出，珍妮佛耳上的腫瘤其實就是所謂的「蟹足腫」，一種由皮膚傷口上所引起的肉芽組織。不過幸好手術相當成功，讓珍妮佛的耳朵終於能恢復原樣，腫瘤也不再生長。桑得拉也表示，這是她從醫以來見過最大的腫瘤。

術後珍妮佛相當感謝桑得拉醫師給她一個新的未來，使她不必再受到因腫瘤所帶來的頭痛和暈眩，更重要的是，終於不會再被她人嘲笑。

耳洞腫瘤過敏反應
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