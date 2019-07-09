上大學前才知自己非親生 父拒付學費爆母出軌故事

2019-07-09 15:14 聯合新聞網 綜合報導



美國一名網友上大學前，才得知自己並非親生，加上父親拒幫忙付學費，讓網友相當無助。圖片來源/ingimage 分享 facebook

許多人抱著期待的心情進入大學，準備體驗自由生活。然而美國有名網友卻在進大學前得知自己的爸爸並不是「親生父親」，且父親將不會負擔他的大學學費，雙重打擊讓這名網友趕到相當無助，並對母親出軌的行為相當氣憤。

這名網友在「Reddit」上發文，表示自己兄弟姊妹的大學學費都是由父親負擔。即將入學的他，本來十分期待與父母討論未來的生活，並希望他們能幫助自己就像幫助兄弟姊妹。但他只從父親那得知自己母親十八年前出軌的故事，而父親不願意幫忙負擔大學學費。

原po的父親告知他，他的母親有18年的時間可以讓他知道這件事，並且為未來做準備，但顯然她並沒有這麼做，祖父母顯然也知道此事，但也都沒有讓原po知道。突然失去大學學費，讓原po表示感到「被遺棄」，且他沒有任何積蓄，對未來毫無準備，情緒十分低落。

由於父親在原po小時候，並未透露出任何資訊顯示原po並非自己的小孩，反而與原po關係親近，教導原po學業及開車，也會一起運動釣魚，也因此事件曝光讓原po及其他兄弟姊妹相當震驚。而他的母親只是哭泣並道歉，並沒有實質的作為。

文章上傳後，吸引上萬網友留言，安慰原po「並沒有錯，只是命運在捉弄你。」「理所當然的，這絕對不是你的錯。」也有許多人提到可以解除親子關係，以申請經濟補助。眾多網友的暖心建議，也讓原po事後表示，將會整理網友們提供的建議，並說「好消息是自己沒有被趕出家門或被遺棄。」