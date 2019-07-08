影／為了騙讚？男子拿超市漱口水清潔後吐回瓶中挨轟

2019-07-08 16:48 香港01 記者歐敬洛／報導



國外一名女裝打扮的男性在沃爾瑪超級市場中，隨意打開售貨架上的李斯德林漱口水，漱口後吐回包裝瓶中。 圖擷自 Youtube 分享 facebook 繼有人在超級市場把未購買的雪糕舔完再放回雪櫃後，日前又有人懷疑貪玩模仿，在超級市場沃爾瑪（Walmart）隨意打開售貨架上的李斯德林漱口水，漱口後吐回包裝瓶中，影片在網上瘋傳。

6月29日一段影片在Twitter上瘋傳，片中一名女子在美國德州聖安東尼奧一間沃爾瑪超級市場中，打開雪櫃拿出雪糕，大舔一口後放回雪櫃中，影片引起極大迴響。沒想到不久後隨即有人懷疑貪玩模仿。

漱口後吐回包裝瓶中

相距1周後，一名女裝打扮的男性7月3日同樣在沃爾瑪超級市場中，隨意打開售貨架上的李斯德林漱口水，漱口後吐回包裝瓶中。只見他說着「這真是一個糟透的早晨」，邊與身旁的人邊打招呼，邊把用過的漱口水放回架上，若無其事地離開。

相關影片隨即在網上瘋傳，大量網民紛紛譴責他的行為，上載影片的貼文隨即被憤怒的留言淹沒。沃爾瑪亦回應稱會調查事件，並指若有人破壞放在購物架上的貨品，會採取法律行動追究。

疑自導自演「呃Like」

不過若細心留意片段，會發現該男子拿起的漱口水沒有包裝紙，而該男子隨後亦在Twitter上載他在車上拿着漱口水離開的自拍照。因此有懷疑男子實際在拍片前已購買了那支漱口水，這只是自編自導自演的事件。

但不管是蓄意破壞還是惡作劇，相信目的都是「呃Like（意即騙讚，騙人按讚）」。知名化妝網紅查爾斯（James Charles）在Twitter貼文，指不屑這些要靠舔雪糕或搗亂超市才能吸引人注目的「呃Like」行為。

延伸閱讀：

眼鏡妹伸脷大口舔雪糕 下秒放回雪櫃畀人買 網民怒罵：好冇品

【怕老婆】惠州漢沒錢交家用 以水果刀割傷自己再報警謊稱被搶

文章授權轉載自《香港01》