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印度女性為工作擺脫月經 甚至出現「無子宮婦女村」

2019-07-08 16:35聯合新聞網 綜合報導

印度不少女性從事甘蔗採收的工作，為了不請生理假，部分醫師會建議她們拿掉子宮。圖取...
印度不少女性從事甘蔗採收的工作，為了不請生理假，部分醫師會建議她們拿掉子宮。圖取自News Bharati
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月經為女性帶來諸多不便，除了造成身體疼痛外，也可能影響到女性就業。在印度，經期婦女被認為是不純潔的，因此會被排除在社會及宗教活動之外，這也讓部分女性為了就業，選擇將子宮移除。過去三年間已有數千名女性接受移除手術。

英國BBC報導，根據近期的兩份報告顯示，經期影響當地女性就業，尤其是對出身貧困家庭的女性。印度的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）過去三年間，就有數千名女性進行子宮移除手術，好讓他們能進行甘蔗收割工作，人數之多甚至出現「無子宮婦女村」。

這些來自印度不同村落的婦女，聚集到俗稱「糖帶」的西部地區從事甘蔗收割工作，但當地承包商卻不願意雇用女性，因為月事可能讓女性錯失一兩天的工作，若女性因月事請假，則必須依規定「罰款」；加上當地衛生條件不甚理想，許多婦女容易受到病毒感染。

當地倡議人士表示，這些輕微的婦科問題其實可以只靠藥物解決，但部分無良的醫師會鼓勵她們動不必要的手術，且未告知接受手術可能面臨的風險。另外，這些前往工作的女性大多落在20歲，且有二到三名子女，因此她們不認為移除子宮會造成什麼問題。

但是，移除子宮卻可能讓她們健康出狀況。據BBC記者採訪，當地許多女性都表示在身體接受手術後出現嚴重不適，其中一位說她的背部、頸部及膝蓋持續疼痛，另一名女士則說她有持續性的頭暈，讓她們無法再回田裡工作，這群婦女的年齡皆在40歲以下。

馬哈拉什特拉邦衛生部長辛德（Eknath Shinde）承認，光是該邦的比德縣（Beed），三年內就有4605名女性接受子宮切除手術，雖然進行手術的女性並非都從事甘蔗收割的工作，但當地已成立一個委員會，調查幾起女性接受手術的案例。

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