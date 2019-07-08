警察喝咖啡「讓其他客人感到不安」被驅離 星巴克道歉

2019-07-08 15:40 聯合新聞網 綜合報導



坦佩警察工會將推特大頭貼換成「丟掉星巴克」，呼籲大眾抵制趕警察出門的星巴克。圖取自圖擷自 坦佩警察工會推特 分享 facebook

星巴克公司7日發布道歉聲明，原因是美國亞利桑那州坦佩市一間星巴克的店員在4日要求6名員警離開店內，因為他們「讓其他顧客不安」。此事一出在網路上掀起輿論撻伐，坦佩警察工會（Tempe Officers Association）也在推特上抵制星巴克。

根據美國CNN報導，當天六名員警進入位於坦佩市的星巴克，正準備享受他們剛點的咖啡。剛坐下不久，咖啡師就前來要求警察們離開，因為警察讓顧客感到不安。坦佩警察工會表示，這些警官被要求離開客人視線或離開店裡，讓這六名員警最終失望的離開。

坦帕警察工會六日發布聲明，並在發布前幾個小時，將推特頭貼換成修改過的星巴克Logo，上頭的圖案是一隻手將一杯咖啡倒掉，並附上標語「丟掉星巴克」。推文中寫道：「這六位警察中有數名為國奮鬥的退伍軍人，零尊重。」

星巴克執行副總裁威廉斯（Rossann Williams）週六晚間則發布聲明滅火，表示已與警方談話。威廉斯說：「當這些警方進到店裡卻引起顧客擔憂時，店員還是應該讓警方感受到應有的尊嚴與尊重，但他們卻感受到不受歡迎且不被尊重，這是不可接受的。」

威廉斯也說，星巴克公司感謝坦佩警方平時為社區提供的服務。星巴克已採取後續應對措施，未來不會再發生同樣的事。事實上，這不是星巴克第一次因「趕客人」而惹出爭議，一年多前，美國費城的一間星巴克就因報警逮捕兩名「借用廁所」的非裔男子，而被批評具「種族歧視」。