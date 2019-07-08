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女兒被西施犬咬 狠父理智線斷將狗丟下12樓

2019-07-08 15:06聯合新聞網 綜合報導

男子的女兒在公園遊玩時，被鄰居的西施犬咬傷。與本文無關，示意圖／Ingimage
男子的女兒在公園遊玩時，被鄰居的西施犬咬傷。與本文無關，示意圖／Ingimage
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女兒是爸爸的掌上明珠，但這樣處理方式真的好嗎？近日南韓論壇上有則貼文，引發網友熱烈討論。男子外出時，2歲女兒被鄰居養的西施犬咬傷，事後鄰居答應賠償醫藥費，但他嘴上唸著「被那麼小的狗咬會有多嚴重？」被男子聽見，他一氣之下將狗狗從12樓往下丟，並表示「做完這件事我還是很生氣！」

根據韓媒報導，近日有篇文章引發網友熱烈討論，當天，男子外出買隱形眼鏡，途中接到老婆緊急電話，稱2歲女兒被鄰居家的西施犬咬傷，男子衝回家帶女兒去掛急診，老婆這才解釋，原來是她帶女兒至樓下公園玩溜滑梯時，散步的西施犬突然朝女兒狂吠。

男子女兒在奔跑中跌倒，西施犬追上去咬了女兒的腿，女兒嚎啕大哭且2根腳趾被狗咬傷，待妻女回家休息後，男子氣得找鄰居理論，鄰居解釋，當時想讓狗狗小便才將狗鍊解開，對於此事感到抱歉，並承諾會支付醫藥費。

男子聽完本來想原諒鄰居，正當男子要轉身離去時，鄰居一句「被那麼小的狗咬會多嚴重？」男子忍無可忍請鄰居將西施犬帶出來讓他看看，男子一看到西施犬便將狗狗搶過來，並一路狂奔到12樓打開走廊窗戶將狗往下丟，男子下樓時遇見鄰居，更嗆「去1樓找吧」。男子直言「重點是我女兒可能因此對狗產生負面認知，一輩子帶著這種想法活下去」。

而網友看完紛紛批評男子的處理方式「這爸爸的做法不對吧」、「看起來只是像宣洩情緒而已」，也有人認為「這樣的飼主不應該養寵物」、「飼主不說那句閒話就沒事了」、「養狗本來就應該負起管教的責任」、「有些人不適合養狗，也有人不適合養小孩」。

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