醫護救出「超逼真假嬰兒」 媽回來淡定換尿布眾傻眼

2019-07-06 11:54 聯合新聞網 綜合報導



女車主花費3000美元（約新台幣9.3萬元）購買嬰兒娃娃，事後還替娃娃換尿布。圖／取自 《每日郵報》 分享 facebook

玩偶太擬真釀禍！美國皇后區警衛執勤時，發現一輛汽車後座躺了一名「嬰兒」，且疑似已沒有生命跡象，他當下立刻報警，豈料醫護人員將嬰兒救出後，發現只是一個擬真的嬰兒娃娃。一陣子後女車主回到現場，對於自己玩偶的騷動沒有一絲歉意，她表示她花費3000美元（約新台幣9.3萬元）購買的嬰兒娃娃，事後還替娃娃換尿布。

根據《每日郵報》報導，一名警衛3日在中村（Middle Village）的大都會購物中心（Metro Mall）停車場內巡邏時，發現一輛黑色轎車後車廂上放有嬰兒手套、鞋子、襪子、奶嘴等物品，他感到奇怪，接著透過窗戶檢查，赫然發現車內後座有一名「嬰兒」，且疑似已無生命跡象。

車上躺著極為逼真的嬰兒娃娃，引起一陣騷動。圖／取自 《New York Post》 分享 facebook

該警衛緊急報警後，醫護人員也隨即到場，原打算敲破車窗救出嬰兒，卻發現車門並未上鎖，將嬰兒救出準備執行心肺復甦術時，發現只是一個超逼真的嬰兒娃娃，全部的人都十分傻眼，女車主事後返回現場，雖得知自己的娃娃引發一場鬧劇，卻也沒有一絲歉意。

該名女車主指出，她花費3000美元購買該隻娃娃，她將嬰兒娃娃緊緊抱在懷中，甚至當場為娃娃換尿布，在場的人都無法置信。報導提及，在上月18日也發生類似案件，有人在位於貝賽（Bayside）的寇雪蓉公園（Crocheron Park）發現一個變色的嬰兒屍體，警方到場後也發現其實是玩偶。