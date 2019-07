美20歲女搭便車慘遭綁架淪性奴7年 躺棺材木箱被洗腦

2019-07-05 21:15 香港01 記者向樂高/報導



卡梅倫不斷為科琳洗腦,甚至當卡梅倫帶她回去見她的父母時,科琳都聲稱卡梅倫是其男朋友。(紀錄片「The Girl In The Box」截圖) 分享 facebook 防人之心不可無!美國一名20歲女子本來要搭便車參加朋友的生日派對,卻因此遭遇厄運,被一對夫婦綁架,女子被關在一個像棺材的狹小隔音木箱內,男主人不斷性侵和毆打她長達7年。事件曝光後社會震驚,並被改編成紀錄片《木箱女孩》(The Girl In The Box),紀錄片近日重播,再度引起熱論。

事發在1977年5月19日,20歲女子科琳(Colleen Stan)準備搭便車從俄勒岡州前往加州參加朋友的生日派對,當時卡梅倫(Cameron Hooker)和妻子珍妮絲(Janice Hooker)停下了車,科琳見他們的女兒都在車上於是安心上車。

初時夫妻表現友善,但後來他們突然轉入安靜的小巷,再把科琳綁架到約400公里外、卡梅倫在加州雷德布拉夫市(Red Bluff)的家。他們把科琳綁起來,堵住她的嘴巴,並把她關進一個類似棺材的長型木箱。木箱只有7.5厘米乘15.2厘米,科琳每日被困在裏面23個小時。

科琳不斷被卡梅倫性侵、虐打、電擊她,甚至逼她簽下「性奴合約」,表明會遵守他的命令。接着,卡梅倫又不斷為科琳洗腦,甚至當卡梅倫帶科琳回去見她的父母時,科琳都聲稱卡梅倫是其男朋友。

直至卡梅倫想把科琳當成自己的小老婆,卡梅倫的妻子珍妮絲不能接受,原來珍妮絲自15歲就被卡梅倫性虐待,她為了逃避折磨,於是協助卡梅倫綁架另一名性奴。1984年8月,珍妮絲終於帶同兩名女兒和科琳開車離開卡梅倫的家,更去了報案,親自指證丈夫的惡行。

審判中,科琳仍然被洗腦,出現斯德哥爾摩症候群徵狀,無法向警方講述真實情況,並為卡梅倫求情。不過,卡梅倫仍因涉嫌強姦、綁架和非法禁錮等被判入獄134年。珍妮絲則因為和控方合作,豁免起訴。

