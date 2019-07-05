紐約青年化身「人肉座椅」讓女友安坐講電話 網友：妨礙整條路

2019-07-05 11:16 香港01 記者李福源／報導



男子屈膝蹲在地上，讓女友安坐講電話。圖擷自Facebook影片 分享 facebook

在熙來攘往的美國紐約街頭，一名男子化身為「人肉座椅」，蹲在路中心讓女友坐在上面講電話，片段上月底被上載到Facebook，很快便吸引逾48萬次點擊率；然而網民對該男子的行為意見兩極，有人認為他充滿騎士精神，但也有留言指他如奴隸。

有關片段由Facebook用戶「What Is New York」上載，旁邊標註：騎士精神就是這樣。片中一對年輕男女看似同坐在行人路上，但鏡頭拉近，才發現原來是男子屈膝蹲在地上，為女友擔當「人肉座椅」，讓她坐在上面講電話及整理褲腳。

此外，該名男子的手上還提着一個購物袋，不少途人都向投以難以置信的目光，惟兩人似乎全不在意，「不動如山」地擋在路中心任途人繞過。

影片曝光後立即惹來熱評，網民對於該對情侶的行為評價各異， 有留言稱「令人羨慕，這種男友要去哪裏找？」、「這樣做證明男方很愛女方」、「真希望那女子就是我」；但也有表示難以接受，認為「這不是騎士精神，只是在阻礙其他行人，兩人就像動脈中的血塊」、「女方可能坐在上面和其他男人講電話」、「標準公主病女友」。

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文章授權轉載自《香港01》