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象鼻岩外海7男女潛水 20歲男子失蹤海陸空搜索

泰男熱心送家具給拾荒大叔 到門口驚覺：竟然住豪宅？

2019-07-04 19:47香港01 記者李納德／報導

網友將家中的舊物拿出，整車載給一名拾荒大叔。圖取自／臉書照片
網友將家中的舊物拿出，整車載給一名拾荒大叔。圖取自／臉書照片
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人不可以貌相是老生常談！泰國有網友分享多張圖片，指他清理居所時發現多件舊家具和雜物，想起一位平日晚上會到處撿瓶子賣的拾荒大叔，便決定贈予對方並提出建議開車送對方回家，以免大叔騎電單車來回運送。沒想到網友抵達其住所時，竟發現大叔的家竟是一棟獨立豪宅，打聽後才知道同區鄰居多是大學教授甚至有歌手，可見大叔應該一點都不窮。

該名泰國男子在facebook上傳多張圖片，可見其小貨車載滿電腦、電風扇、喇叭、架子等雜物。他其後受訪時透露自己從事藝術行業，並在泰國東北部瑪哈沙拉堪大學門口經營賣奶店，平日凌晨1至2點打烊時，總看到一名大叔騎電單車出來撿可回收垃圾。有一天網友遇到大叔在店門前撿垃圾，即答應對方會將可回收垃圾交給他。

泰男回家後把用不到的東西清理出來，叫大叔過來回收，為免對方多次來回運送，他提出開車送大叔回家，不料抵達時卻發現大叔原來住在單棟式大豪宅，和原以為的貧窮拾荒者完全不同，笑言頓時想將所有東西自己拿去變賣。他一打聽，發現與大叔同小區居住者，不乏大學教授，甚至有知名歌手。

他冷靜下來怕搞錯地方，遂開口問清楚大叔，原來大叔兒子擔心父親健康怕其太勞累，遂勸爸爸賣出自己房子搬到小區一起住，而其子就是一名大學教授。惟大叔認為生活無聊，晚上也睡不着，故騎電單車四處找事做。

網友發現拾荒大叔原來住豪宅。圖取自／臉書照片
網友發現拾荒大叔原來住豪宅。圖取自／臉書照片
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文章授權轉載自《香港01》

泰國大學教授拾荒豪宅

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