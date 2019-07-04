安娜貝爾會殺人？77歲英籍老翁椅上身亡
知名美國超自然恐怖片《安娜貝爾》在2017年才剛推出《安娜貝爾：造孽》，今年又推出新續集《安娜貝爾回家囉》，許多影迷都迫不及待想進戲院觀賞。但日前在泰國一名77歲的英國籍男子，卻在看這部電影時突然暴斃，等到電影結束打開燈後，坐在他身旁的觀眾才發現他已死在坐位上，讓在場的民眾都嚇傻了。
根據英國《太陽報》報導，這名叫伯納德查寧（Bernard Channing）的77老翁，來自英國諾丁漢郡（Notts）的蓋德靈（Gedling），是當地一間公司的董事。在泰國城市芭達雅（Pattaya）旅遊時，進入其中一家戲院觀看《安娜貝爾回家囉》，不料卻在觀影途中突然暴斃身亡。目擊此場景並受到驚嚇的一名女性表示，她看到時立馬大喊要工作人員叫救護車，當地警方也隨即介入調查，並表示事發後已將遺體送往泰國邦拉蒙縣（Banglamung）的一家地區醫院，至於詳細的死亡原因，醫院會在日後公布檢驗報告。
事發的戲院員工也相當關心此事，並說明，「我們會試圖防止任何人看到此幕，並且會禁止拍照。」然而，因為看恐怖片死亡的事件也不是第一次了，在三年前也有一名65歲來自印度的老翁，在看《厲陰宅2》時不幸因心臟病發身亡。
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