親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

法律規定空服員罷工期間 人力銀行禁止幫長榮招募新人

安娜貝爾會殺人？77歲英籍老翁椅上身亡

2019-07-04 17:31聯合新聞網 綜合報導

一名77歲英國籍男子，在戲院看《安娜貝爾回家囉》時，不幸暴斃身亡。圖擷自英國太陽...
一名77歲英國籍男子，在戲院看《安娜貝爾回家囉》時，不幸暴斃身亡。圖擷自英國太陽報
分享

知名美國超自然恐怖片《安娜貝爾》在2017年才剛推出《安娜貝爾：造孽》，今年又推出新續集《安娜貝爾回家囉》，許多影迷都迫不及待想進戲院觀賞。但日前在泰國一名77歲的英國籍男子，卻在看這部電影時突然暴斃，等到電影結束打開燈後，坐在他身旁的觀眾才發現他已死在坐位上，讓在場的民眾都嚇傻了。

根據英國《太陽報》報導，這名叫伯納德查寧（Bernard Channing）的77老翁，來自英國諾丁漢郡（Notts）的蓋德靈（Gedling），是當地一間公司的董事。在泰國城市芭達雅（Pattaya）旅遊時，進入其中一家戲院觀看《安娜貝爾回家囉》，不料卻在觀影途中突然暴斃身亡。目擊此場景並受到驚嚇的一名女性表示，她看到時立馬大喊要工作人員叫救護車，當地警方也隨即介入調查，並表示事發後已將遺體送往泰國邦拉蒙縣（Banglamung）的一家地區醫院，至於詳細的死亡原因，醫院會在日後公布檢驗報告。

事發的戲院員工也相當關心此事，並說明，「我們會試圖防止任何人看到此幕，並且會禁止拍照。」然而，因為看恐怖片死亡的事件也不是第一次了，在三年前也有一名65歲來自印度的老翁，在看《厲陰宅2》時不幸因心臟病發身亡。

安娜貝爾心臟病電影

相關新聞

不畏6條巨蟒「緊緊環繞」 印尼女孩淡定看手機

2019-07-04 18:11

俄國版《點仔膠》 工人跌入瀝青池變「柏油人」

2019-07-04 16:55

空拍機拍海邊美照 他一看畫面大叫妻小快逃命

2019-07-04 12:44

影／迴旋踢開瓶！歐美掀「瓶蓋挑戰」死侍也來亂

2019-07-04 12:23

德逃犯販毒潛逃泰國 幫妻賣燒雞爆紅 靠膠管潛水2天自首

2019-07-04 12:02

紅色霓虹燈超特別！日本情趣旅館推九龍寨城風格 網：腿軟了

2019-07-03 21:07

眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」秒放回冰箱！百萬人傻眼震怒：沒品

2019-07-03 20:54

嫉妒表妹成績好 4表兄弟竟聯手性侵她

2019-07-03 17:52

漁夫捕到恐怖怪魚 網驚：像我姊姊

2019-07-03 17:15

美國版「肉圓爸」 麥當勞買錯餐點暴打女友

2019-07-03 17:14

穿太露？身著性感被空服員趕下飛機 英女怒斥：性別歧視

2019-07-03 15:40

小強真的殺不死！蟑螂抗藥性變強 殺蟲劑也沒用

2019-07-03 14:42

珍珠料理爆紅…東京又驚見台式早餐店大排長龍 日網友：上癮了

2019-07-03 13:52

曾是醫學界新星 牛津美女醫科生吸毒傷人獲輕判 退學搭上富二代

2019-07-03 12:17

俄男遭熊襲擊當儲糧？ 醫生：假的！那是皮膚病

2019-07-03 11:45

偷渡客躲在班機從天而降落身旁 日光浴男受驚嚇

2019-07-02 21:41

20歲金髮妹「泳衣穿反」私處狂放送！天然呆問廠商：設計是這樣？

2019-07-02 17:07

「泰國黑寡婦」虐殺5日本丈夫…冤魂不散成陰宅 鄰居：住不久

2019-07-02 16:33

爸用大絕招阻止女兒穿熱褲上學 網友：最棒的教育

2019-07-02 13:20

英沙皮狗166米懸崖墜下失蹤 靠吃樹枝石頭保命 45天後奇蹟回家

2019-07-02 13:14

乘客看傻！搭地鐵竟自備球桌 情侶激戰過程被po網

2019-07-02 12:34

CPR救命！觸電男起死回生 奇蹟似僅傷腳指

2019-07-02 11:41

2歲女童跌落鱷魚池 竟被啃到剩一顆頭顱

2019-07-02 10:42

23歲女大生遭謀殺焚屍 兇嫌疑想在家打造屠宰屋

2019-07-02 10:27
看更多

熱門文章

空拍機拍海邊美照 他一看畫面大叫妻小快逃命

2019-07-04 12:44

眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」秒放回冰箱！百萬人傻眼震怒：沒品

2019-07-03 20:54

超豪奢！NBA巨星杜蘭特脫手的加州濱海豪宅 裡面長這樣

2019-07-03 23:25

川普說的不算數 華為禁令還是沒鬆綁

2019-07-04 00:12

「天降火雨」義大利斯特龍伯利島火山噴發 1死數傷

2019-07-04 06:57

美盯台韓鋼品洗產地 喊課456％關稅

2019-07-04 00:27

美國知名Jim Beam倉庫起火！4.5萬桶波本威士忌毀了

2019-07-04 09:52

連環撞！法國700人冰河單車賽 選手失控撞成一團

2019-07-04 13:55

影／迴旋踢開瓶！歐美掀「瓶蓋挑戰」死侍也來亂

2019-07-04 12:23

川普批中歐操縱匯率 分析師：做好美國出手干預的準備

2019-07-04 08:17

1年炸毀369台ATM 提款機大盜愛挑德國其來有自

2019-07-03 19:52

貿易戰沒贏家！川普最新箭靶為何轉向越南？

2019-07-03 23:41

遊客只看不嫖！阿姆斯特丹紅燈區擬撤女郎櫥窗

2019-07-04 15:08

國慶前夕提早收盤 美股3大指數創新高

2019-07-04 03:06

紅色霓虹燈超特別！日本情趣旅館推九龍寨城風格 網：腿軟了

2019-07-03 21:07

美中大打貿易戰 CNN指台灣是四大贏家之一

2019-07-04 17:30

傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走

2019-07-03 19:29

加拿大溫哥華島遭6.5強震侵襲 尚未傳出災情

2019-07-04 13:24

美國百名「中國通」致函川普：敵視中國將適得其反

2019-07-04 13:03

最正女足球裁判戲弄球員 俏皮「眨眼一笑」迷倒網友

2019-07-04 11:38

美股早盤飆上歷史新高 市場預期Fed本月降息

2019-07-03 22:06

346人罹難…波音撥31億元協助737 MAX兩起空難家屬

2019-07-04 11:00

美5月貿易逆差創5個月新高 川普怒指中國歐洲

2019-07-04 10:35

川習會後釋出善意？ 中國史上首次採購美國稻米

2019-07-04 09:24

美國6月就業動能弱 進一步加深降息預期

2019-07-04 09:25

全美中位房價排名 麻州第三

2019-07-04 00:43

【重磅快評】多元自由主義過時？普亭讓我們反思3件事

2019-07-04 11:57

降息預期推升美股三大指數創收盤新高 道瓊上漲179點

2019-07-04 07:30

慎入！吸毒過量慘變「殭屍」生殖器官發黑發爛

2019-07-04 10:29

日韓貿易戰可能開打？南韓警告將會反制日本出口管制

2019-07-04 09:31

任正非：美實體清單 沒有死亡威脅

2019-07-04 00:45

美俄核戰怎麼打？ 美空軍參謀長透露三部曲

2019-07-04 14:58

德逃犯販毒潛逃泰國 幫妻賣燒雞爆紅 靠膠管潛水2天自首

2019-07-04 12:02

臉書又出現當機狀況 公司推文致歉說搶修中

2019-07-04 05:56

普亭簽署法律 正式中止「中程核飛彈條約」

2019-07-04 08:34

越南女被拐賣到中國 流落異鄉22年後終回家

2019-07-04 17:54

白宮經濟顧問：美中將很快重啟貿易談判

2019-07-04 04:58

影／川普圓國慶「閱兵夢」 民眾：花納稅錢自爽

2019-07-04 13:13

影／「殺了我！」男持刀突襲 美警連開多槍擊斃

2019-07-04 16:18

帶領克萊斯勒反敗為勝 艾科卡人生謝幕

2019-07-04 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top