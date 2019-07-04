空拍機拍海邊美照 他一看畫面大叫妻小快逃命

2019-07-04 12:44 聯合新聞網 綜合報導



空拍機傳回來的影像發現，鯊魚就在離華生一家人不遠處。圖擷自 BuzzFeedNews 分享 facebook 美國一名攝影師帶著妻小到佛羅里達州的海邊玩耍，他打算以空拍機拍下最後幾張照片為這趟海灘之旅作結，想不到原本只是抱著想上傳幾張到網路的心情拍下的照片，卻意外救了全家人的命！

「空拍機升空30秒後，我看到畫面中海上有奇怪的陰影」，攝影師華生(Watson)明白那個陰影是鯊魚，正游在離自己小孩不到幾英呎的淺水區內，他立刻大叫「有鯊魚！」。他一面大喊要正跟孩子們一起在海裡玩的太太帶著小孩回到岸上，同時非常擔心「他們來得及在鯊魚攻擊前上岸嗎」，因為從空拍機傳回來的畫面顯示距離不遠的鯊魚正以非常快的速度游向他們。

在華生大叫警告妻兒後他們全速往岸上撤離，鯊魚也改變了游動方向。圖擷自 BuzzFeedNews 分享 facebook

華生把拍下的照片分享給「BuzzFeed」的記者，照片中可以清楚看出鯊魚的陰影以及牠的確正朝著岸邊游去。「我知道這個海域會有鯊魚出沒，但不曉得他們會離岸邊這麼近」。幸好在他對著妻小大吼大叫有鯊魚後他們立刻往岸上衝，而隨後拍下的照片也顯示鯊魚已經改變行進方向轉往海裡游去。

這起事件之後，他們一家5口都受到不小的驚嚇，華生的女兒和妻子現在一想到游泳就覺得有點緊張，但另外兩個年紀較小的孩子已將害怕轉化為好奇，開始熱心的研究鯊魚相關資料。而在他們的海灘驚魂經歷後一週，同一個海灘就傳來一起鯊魚攻擊沖浪客的消息，一名18歲的少年在帶著浪板往海中游的途中被鯊魚咬傷。華生也特別指出，這次拍下的照片顯示「鯊魚沒有將背鰭伸出海面」，這讓玩水的遊客更難發現隱身在水面下的危險。