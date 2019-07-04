親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

達賴喇嘛罕見道歉的「洋妞正妹轉世」風波

德逃犯販毒潛逃泰國 幫妻賣燒雞爆紅 靠膠管潛水2天自首

2019-07-04 12:02香港01 卓柏安

正所謂「人怕出名豬怕肥」，逃犯理應隱姓埋名，不會招搖過市。不過德國一名因販毒被通緝的重犯潛逃泰國後，在當地娶妻，之後更幫她在路邊攤賣燒雞。逃犯意外在網上爆紅，多家電視台更多次邀請他與妻子做節目，不過即使他拒絕所有媒體的追訪，還是引起了警方注意追捕他歸案。他與警方大玩捉迷藏，單靠一支膠管在湖內藏匿2天，最後忍受不住才自首。

密西美利安（Fernsebner Maximilian）是一名德籍通緝犯，潛逃到...
密西美利安（Fernsebner Maximilian）是一名德籍通緝犯，潛逃到泰國後原本打算低調賣燒雞過生活。圖擷自YouTube
分享

涉嫌的德國籍通緝犯名為的密西美利安（Fernsebner Maximilian），因為被指在網上販毒而被國際刑警發出紅色通緝令，本身有多次犯罪紀錄。泰國警方指他在2017年已經潛逃到泰國，當時國際刑警的通緝令還未送達，故他得以入境泰國。

當密西美利安知道泰國警方開始追捕他時，他走到泰國邊境假裝離開泰國，轉頭聘請一位寮國籍船夫，偷偷划船帶他偷渡進入泰國，他為了掩人耳目，與一名泰國籍女子結婚。

密西美利安最後定居於呵叻府巴衝縣，平日與妻子在路邊賣燒雞。他原以為可以隱姓埋名過日子，可是燒雞味道太好，讓他意外走紅，口耳相傳後吸引不少客人，當地媒體都想訪問他們。密西美利安拒絕所有邀請，不過他們最後還是引起了移民局及警方的注意。

不過密西美利安（Fernsebner Maximilian）與妻子的雞實在太好吃...
不過密西美利安（Fernsebner Maximilian）與妻子的雞實在太好吃，在網上瘋傳，終引來警方注意。圖擷自YouTube
分享

泰國當局最後從德國大使館得知，該名燒雞網紅其實是通緝犯，可是在警方抵達之前，密西美利安已經藏身湖內，整整2日只以一條膠管呼吸，警方最後遍尋不獲只能離開。不過到了第3天，他忍受不住，向居於德國的媽媽發訊息，說自己會自首，但希望泰國警方可以離開並由德國駐泰大使館跟進其案件。最後泰國移民局將他帶走，事件亦被當地媒體廣泛報道，在網絡引起熱烈討論，網民們紛紛認為案情比電影小說還曲折，十分精彩。

延伸閱讀：

內地男過年帶「高顏值」女友見家長　警員突上門：她是詐騙通緝犯

山西男穿「以暴制暴」字樣上衣　遭車站警截停竟發現係通緝犯

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

影／迴旋踢開瓶！歐美掀「瓶蓋挑戰」死侍也來亂

2019-07-04 12:23

空拍機拍海邊美照 他一看畫面大叫妻小快逃命

2019-07-04 12:44

紅色霓虹燈超特別！日本情趣旅館推九龍寨城風格 網：腿軟了

2019-07-03 21:07

眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」秒放回冰箱！百萬人傻眼震怒：沒品

2019-07-03 20:54

嫉妒表妹成績好 4表兄弟竟聯手性侵她

2019-07-03 17:52

漁夫捕到恐怖怪魚 網驚：像我姊姊

2019-07-03 17:15

美國版「肉圓爸」 麥當勞買錯餐點暴打女友

2019-07-03 17:14

穿太露？身著性感被空服員趕下飛機 英女怒斥：性別歧視

2019-07-03 15:40

小強真的殺不死！蟑螂抗藥性變強 殺蟲劑也沒用

2019-07-03 14:42

珍珠料理爆紅…東京又驚見台式早餐店大排長龍 日網友：上癮了

2019-07-03 13:52

曾是醫學界新星 牛津美女醫科生吸毒傷人獲輕判 退學搭上富二代

2019-07-03 12:17

俄男遭熊襲擊當儲糧？ 醫生：假的！那是皮膚病

2019-07-03 11:45

偷渡客躲在班機從天而降落身旁 日光浴男受驚嚇

2019-07-02 21:41

20歲金髮妹「泳衣穿反」私處狂放送！天然呆問廠商：設計是這樣？

2019-07-02 17:07

「泰國黑寡婦」虐殺5日本丈夫…冤魂不散成陰宅 鄰居：住不久

2019-07-02 16:33

爸用大絕招阻止女兒穿熱褲上學 網友：最棒的教育

2019-07-02 13:20

英沙皮狗166米懸崖墜下失蹤 靠吃樹枝石頭保命 45天後奇蹟回家

2019-07-02 13:14

乘客看傻！搭地鐵竟自備球桌 情侶激戰過程被po網

2019-07-02 12:34

CPR救命！觸電男起死回生 奇蹟似僅傷腳指

2019-07-02 11:41

2歲女童跌落鱷魚池 竟被啃到剩一顆頭顱

2019-07-02 10:42

23歲女大生遭謀殺焚屍 兇嫌疑想在家打造屠宰屋

2019-07-02 10:27

印度上演真實「猛虎追車」 騎士猛催油門急逃命

2019-07-01 18:26

南韓最大在野黨「自由韓國黨」 女黨員表演「內褲舞」惹議

2019-07-01 16:47

40元購入3房老屋！夫妻砸大錢裝潢 入住後卻崩潰想逃

2019-07-01 16:39

BBC醜化中國奶奶 華裔記者拍紀錄片「平反」

2019-07-01 16:28

拜託一定要加我LINE！痴情男手繪QR Code表心意

2019-07-01 15:57
看更多

熱門文章

好市多的魅力從何而來？專家：這三點是關鍵

2019-07-03 16:40

珍珠料理爆紅…東京又驚見台式早餐店大排長龍 日網友：上癮了

2019-07-03 13:52

日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人

2019-07-03 15:04

眼鏡妹「伸舌大舔冰淇淋」秒放回冰箱！百萬人傻眼震怒：沒品

2019-07-03 20:54

超豪奢！NBA巨星杜蘭特脫手的加州濱海豪宅 裡面長這樣

2019-07-03 23:25

小強真的殺不死！蟑螂抗藥性變強 殺蟲劑也沒用

2019-07-03 14:42

川普說的不算數 華為禁令還是沒鬆綁

2019-07-04 00:12

「天降火雨」義大利斯特龍伯利島火山噴發 1死數傷

2019-07-04 06:57

川金三會漏網畫面！與伊凡卡握手 金正恩笑開懷

2019-07-03 16:15

美盯台韓鋼品洗產地 喊課456％關稅

2019-07-04 00:27

嫉妒表妹成績好 4表兄弟竟聯手性侵她

2019-07-03 17:52

穿太露？身著性感被空服員趕下飛機 英女怒斥：性別歧視

2019-07-03 15:40

影／世上最大鋼鐵墳墓！車諾比新圍阻體內部曝光

2019-07-03 17:07

他靠「股神」巴菲特的這項投資心法 成為億萬富翁！

2019-07-03 17:54

漁夫捕到恐怖怪魚 網驚：像我姊姊

2019-07-03 17:15

全球最好用護照排名出爐 台灣名列30中國第74名

2019-07-03 14:04

1年炸毀369台ATM 提款機大盜愛挑德國其來有自

2019-07-03 19:52

國慶前夕提早收盤 美股3大指數創新高

2019-07-04 03:06

貿易戰沒贏家！川普最新箭靶為何轉向越南？

2019-07-03 23:41

傳HP、Dell生產將自中國移至台灣 宏碁華碩也考慮出走

2019-07-03 19:29

紐時：美禁各國向伊朗買油 中國如何繼續買？

2019-07-03 16:54

紅色霓虹燈超特別！日本情趣旅館推九龍寨城風格 網：腿軟了

2019-07-03 21:07

美股早盤飆上歷史新高 市場預期Fed本月降息

2019-07-03 22:06

印地安人24美元賣掉曼哈頓被騙了嗎？關鍵在這裡

2019-07-03 18:49

全美中位房價排名 麻州第三

2019-07-04 00:43

川習會後釋出善意？ 中國史上首次採購美國稻米

2019-07-04 09:24

臉書又出現當機狀況 公司推文致歉說搶修中

2019-07-04 05:56

降息預期推升美股三大指數創收盤新高 道瓊上漲179點

2019-07-04 07:30

任正非：美實體清單 沒有死亡威脅

2019-07-04 00:45

美國知名Jim Beam倉庫起火！4.5萬桶波本威士忌毀了

2019-07-04 09:52

以色列再度空襲敘利亞 憂美俄代理戰爭

2019-07-03 18:09

最正女足球裁判戲弄球員 俏皮「眨眼一笑」迷倒網友

2019-07-04 11:38

慎入！吸毒過量慘變「殭屍」生殖器官發黑發爛

2019-07-04 10:29

346人罹難…波音撥31億元協助737 MAX兩起空難家屬

2019-07-04 11:00

普亭簽署法律 正式中止「中程核飛彈條約」

2019-07-04 08:34

格陵蘭冰層溶解 淤沙浮現帶來商機

2019-07-03 14:39

白宮經濟顧問：美中將很快重啟貿易談判

2019-07-04 04:58

美5月貿易逆差創5個月新高 川普怒指中國歐洲

2019-07-04 10:35

美國版「肉圓爸」 麥當勞買錯餐點暴打女友

2019-07-03 17:14

帶領克萊斯勒反敗為勝 艾科卡人生謝幕

2019-07-04 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top