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穿太露？身著性感被空服員趕下飛機 英女怒斥：性別歧視

2019-07-03 15:40聯合新聞網 綜合報導

英國一名女子穿著深V洋裝上飛機（左），即使穿上毛衣（右）仍被空服員趕下飛機。圖擷...
英國一名女子穿著深V洋裝上飛機（左），即使穿上毛衣（右）仍被空服員趕下飛機。圖擷自英國太陽報
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英國《太陽報》報導，英國一名31歲女子Harriet Osborne（哈里特奧斯本）日前乘坐易捷航空（EasyJet）的班機因為穿的太裸露，使她遭受空服員指責，甚至不讓她上飛機。奧斯本指控，空服員在所有乘客的面前斥責她，這樣的態度讓她感到恐懼，並顯得自己很廉價。

奧斯本當天因身穿深V薄紗內衣，沒有穿胸罩但有貼胸貼，卻遭空服員阻擋，不讓她走到自己位子上，即使換上毛衣仍然被拒絕，導致她只能與朋友睡在馬拉加機場的地板上，等待明天返家的航班。

奧斯本提到，「空服員當時把我叫到一旁，他試圖用我的手把我遮住，並告訴我不能這樣上飛機，必須把毛衣穿上！」等到奧斯本下機把毛衣穿上了，空服員卻告訴地勤「她不能上來我的飛機！」

事發後奧斯本感覺受到性別歧視，「我大哭起來，和西班牙警方解釋為何我被趕下飛機，他們都感到相當困惑。」最後奧斯本也只能無奈的再多花149美金（約台幣4600元）的機票返家。

關於此事，易捷航空也發聲明表示，「是因該乘客破壞秩序而無法搭機，我們的工作人員禮貌的請她多穿一件衣服，她也答應了，但接下來她對工作人員做出不禮貌行為，因此才會將奧斯本請下飛機。」

空服員性別歧視英國

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