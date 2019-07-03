珍珠料理爆紅…東京又驚見台式早餐店大排長龍 日網友：上癮了

2019-07-03 13:52 聯合新聞網 綜合報導



東京也賣起台灣熱門的早餐燒餅油條。 圖片來源／ Jomon Yayoi 分享 facebook 台灣是美食王國，近來國民飲料「珍珠奶茶」紅遍日本，還出現了利用珍珠製成的像是珍奶拉麵、珍珠麻婆豆腐、珍珠奶茶泡飯等等，讓人大開眼界。最近又有人發現日本東京街頭出現了一家「台式早餐店」，門口出現了大排長龍的場景，文青風的店面加上台式豆漿的好滋味，讓日本網友大讚：我吃上癮了。

網友在PTT發文寫道，繼台灣珍奶爆擊日本人後，東京一家在五反田名為「東京豆漿生活」的台式早餐店也大排長龍，以美食部落格為主的日本網站食べログ，也有網友發文分享表示，星期六下雨天的早上7:35到店家排在第五個，結果到了7:54分的時候排隊人數就超過了20個人，但因為店内只有約18個位子，所以其實吃得蠻快，外加還有人外帶，但吃得很滿意，所以打算平日再回訪一次。

店內飲品有賣一般豆漿、鹹豆漿、黑糖豆漿、胡麻豆漿，價位約是從260日圓-380日未稅不等(約台幣75元-98元)，食物的話像是燒餅油條、紅豆酥餅、蘿蔔絲酥餅、蔥肉酥餅也都有販售，平均價位大概落在220日圓未稅(約台幣63元)，而店内的裝潢和台灣落差較大，走的是一種日式文青風的感覺，最受歡迎的人氣商品則是「鹹豆漿」。

網友看到則紛紛留言說「台灣什麼東西去日本都大賣」、「掛個台灣，對日本人好像有點點吸引力」、「鹹豆漿 日本人意外地可以接受耶」、「很好阿，我覺得臺灣食物真的挺有競爭力的」但也有人表示「才排十幾個人」、「日本不是早餐都習慣在家吃？」、「日本不是不流行早餐店」、「豆漿一杯260 好盤」、「這店面失敗，真台式早餐店請蓋成鐵皮屋」。 有人認為豆漿賣260日圓不含稅很貴，但有人則認為以日本的物價來說一點都不貴。 圖片來源／ Jomon Yayoi 分享 facebook