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曾是醫學界新星 牛津美女醫科生吸毒傷人獲輕判 退學搭上富二代

2019-07-03 12:17香港01 李福源

英國牛津大學26歲醫科女學生伍德沃德（Lavinia Woodward），2016年因吸毒及醉酒後持刀斬傷男友，法官判刑時指她擁有大好前途，予以輕判緩刑，但遭到公眾猛烈抨擊。如今伍德沃德已決定退學放棄行醫，考慮改為攻讀法律，並結識了一名俄羅斯富二代男友。

伍德沃德在犯罪前被視為醫學界新星，有大學教授稱讚她是其教學25年來教過最有才華的學生，她對脂蛋白（lipoproteins）及靜脈移植（vein graft）方面的研究曾刊登在學術期刊上，牛津大學甚至另立研究中心進行相關研究。

法官考慮到伍德沃德的前途無可限量，形容她犯案只是「個別事件」，決定予以輕判。圖擷...
法官考慮到伍德沃德的前途無可限量，形容她犯案只是「個別事件」，決定予以輕判。圖擷自Facebook
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2016年12月底，伍德沃德在牛津大學基督堂學院（Christ Church college）醉酒後斬傷男友費爾克拉夫（Thomas Fairclough）的手腳。據稱，當日她得知男友透過Skype向她的母親通風報訊，透露她再度染上酒癮後十分憤怒，於是將手提電腦、玻璃杯等物件擲向男友，再用麵包刀刺傷他的小腿然後自刺，幸好及時被男友阻止，救護人員到場時發現伍德沃德情緒不穩且精神失常。

法官普林格爾（Ian Pringle）判刑時指出，伍德沃德沒有案底，所犯罪行亦相對輕微，且幾乎沒有重犯可能，加上事後表現出真誠懊悔，考慮到她是一名「擁有非凡能力的年輕女性」，前途無可限量，犯案只是個別事件，入獄會破壞她成為外科醫生的希望；2017年9月，伍德沃德被判入獄10個月但緩刑18個月，惹來公眾抨擊。

伍德沃德事後自願暫停牛津學業，校方當時表明如果她申請復學將要面對紀律聆訊。伍德沃德被定罪後留有案底，如今基本上已不可能如願當上心臟科醫生，校方早前亦確認她已正式退學。然而，伍德沃德的朋友透露她正在考慮到倫敦一間大學攻讀法律，「經過那案件她了解到法律的運作，縱使曾被定罪，她希望大律師公會可以接納她」。

另外，案件沒有影響伍德沃德的愛情運，就在犯案後短短2個月，她便搭上了21歲的俄羅斯商人卡加洛夫斯基（Philip Kagalovsky），二人在倫敦肯辛頓區（Kensington）一座豪宅共賦同居。卡加洛夫斯基的爸爸康斯坦丁（Konstantin Kagalovsky）是一名富翁，估計身家總值12億英鎊（約新台幣469億）。

延伸閱讀：

牛津大學靚女醫科生傷人輕判緩刑　年輕有前途成減刑理由公平嗎？

補習老師重犯「衰十一」求輕判　官：那誰去保護無知少女　囚11月

文章授權轉載自《香港01》

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