20歲金髮妹「泳衣穿反」私處狂放送！天然呆問廠商：設計是這樣？

琳賽泳衣穿反鬧事,被朋友們狂笑。 翻攝自推特@ emmmamilroy 分享 facebook

蘇格蘭20歲女大生琳賽日前與朋友到西班牙渡假,興奮穿上新泳衣準備辣翻全場,沒想到小酌幾杯,上完廁所後,卻覺得新泳衣「怎麼有點怪」,不管怎麼喬私密部位還是會露出來,懊惱的向泳衣商客訴,更附上穿著泳衣大露私處照證明,結果卻讓人哭笑不得,原來她根本就把泳裝穿反!

據《福斯新聞》報導,就讀時尚科系的琳賽(Linsey Brown)與朋友到西班牙伊維薩島渡假,起初她是以正確的方式穿著新泳衣,豈料黃湯下肚,去了趟洗手間,泳衣在神志不清下便穿反了,渾然不知是自己犯傻的琳賽直接向泳衣廠商Pear Swimwear的IG投訴。

琳賽抱怨,「我今天才穿了這件泳衣幾小時,結果私處卻不斷露出來,我真的非常尷尬,難道它本來的設計就是這樣嗎?」甚至附上一張自己穿著泳衣、露出私密部位的照片以茲證明。公司也友善的回覆,「很抱歉妳被泳衣弄到很尷尬,不過我們看了照片後確定,是妳把泳衣穿反了,泳衣上有個梨形金色標籤,那側才是背部,希望這個資訊對妳有幫助。」

搞出烏龍的琳賽讓朋友超傻眼,立刻分享到網路,「感謝上帝,琳賽以後被海洋禁止進入。」而犯下蠢事的琳賽本人則無奈表示,「我真心發誓一開始穿上的時候是正確的!」

thank god lyndsey got chucked out ocean after this pic.twitter.com/br28wBoMJi