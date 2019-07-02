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20歲金髮妹「泳衣穿反」私處狂放送！天然呆問廠商：設計是這樣？

2019-07-02 17:07聯合新聞網 綜合報導

琳賽泳衣穿反鬧事，被朋友們狂笑。 翻攝自推特@ emmmamilroy
琳賽泳衣穿反鬧事，被朋友們狂笑。 翻攝自推特@ emmmamilroy
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蘇格蘭20歲女大生琳賽日前與朋友到西班牙渡假，興奮穿上新泳衣準備辣翻全場，沒想到小酌幾杯，上完廁所後，卻覺得新泳衣「怎麼有點怪」，不管怎麼喬私密部位還是會露出來，懊惱的向泳衣商客訴，更附上穿著泳衣大露私處照證明，結果卻讓人哭笑不得，原來她根本就把泳裝穿反！

據《福斯新聞》報導，就讀時尚科系的琳賽（Linsey Brown）與朋友到西班牙伊維薩島渡假，起初她是以正確的方式穿著新泳衣，豈料黃湯下肚，去了趟洗手間，泳衣在神志不清下便穿反了，渾然不知是自己犯傻的琳賽直接向泳衣廠商Pear Swimwear的IG投訴。

琳賽抱怨，「我今天才穿了這件泳衣幾小時，結果私處卻不斷露出來，我真的非常尷尬，難道它本來的設計就是這樣嗎？」甚至附上一張自己穿著泳衣、露出私密部位的照片以茲證明。公司也友善的回覆，「很抱歉妳被泳衣弄到很尷尬，不過我們看了照片後確定，是妳把泳衣穿反了，泳衣上有個梨形金色標籤，那側才是背部，希望這個資訊對妳有幫助。」

搞出烏龍的琳賽讓朋友超傻眼，立刻分享到網路，「感謝上帝，琳賽以後被海洋禁止進入。」而犯下蠢事的琳賽本人則無奈表示，「我真心發誓一開始穿上的時候是正確的！」

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