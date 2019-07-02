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「泰國黑寡婦」虐殺5日本丈夫…冤魂不散成陰宅 鄰居：住不久

2019-07-02 16:33聯合新聞網 綜合報導

北欖府鬼屋。 翻攝自中國報
北欖府鬼屋。 翻攝自中國報
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泰國北欖近日出現一棟驚人的「鬼屋」，這棟住宅據說時常會鬧鬼，搞得周邊住戶人心惶惶，甚至連記者親自採訪時，附近的鄰居也表示，這棟房子多次出租，但是所有的房客都住不久，顯然是真的「有問題」。

據《中國報》報導，這棟傳出鬧鬼的屋子是源起於2003年發生的命案，當時56歲的日本男子田中勝壽娶了36歲的泰國女子查諾為妻，查諾溫柔賢慧又會講日語，兩人的婚姻相當美滿且幸福。直到婚後某天，自稱是查諾的哥哥來到家中，田中發覺有些不對勁，自己妻子和大舅子之間關係似乎過從甚密，雖然覺得奇怪，但也沒特別說出來。

沒想到在同一天，田中下樓梯的時候，卻被自己的大舅子從背後推了一把，滾下樓梯並導致頭部受重傷，昏迷之際，大舅子更是抓起他的頭就狠狠往樓梯一砸，田中當場斷氣身亡。隨後，查諾兄妹沒有報警，反而殘忍地把田中分屍。

過了11年，愛知縣一名女子向曼谷警署報案，表示自己的父親「突然失聯」，連帶的泰國妻子也杳無音訊。事情愈發愈詭異，當警方終於找到那位泰籍妻子時，她的名字就叫查諾。

原來查諾在逾10年期間，先後和5位日本人有過婚姻關係，可以說是「日本媳婦專業戶」，並且都在得到大量金錢後，丈夫們便離奇死亡、或是下落不明。

縱使最後查諾已被繩之以法，但恐怖的事跡仍流在當地人心中，將其稱為「黑寡婦」、「日本男子收割機」。

北欖府鬼屋。 翻攝自中國報
北欖府鬼屋。 翻攝自中國報
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