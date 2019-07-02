親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

考完對答案！大學指考 國文科試題與解答（含非選）

日韓貿易戰？日本反擊「南韓徵用工」的半導體限制令

英沙皮狗166米懸崖墜下失蹤 靠吃樹枝石頭保命 45天後奇蹟回家

2019-07-02 13:14香港01 何慧燕

英國多塞特郡（Dorset）一隻沙皮狗早前隨主人行山時不慎滑倒，從166米高的懸崖墜下後失蹤。主人一家經過多天搜尋仍不見愛犬，以為已永遠失去牠；沒料到狗狗在45天後於海灘上被遊客發現，雖然牠瘦了大半，變得骨瘦如柴，但成功奇蹟回家與主人感動相聚。

該隻可憐的18個月大黑色沙皮狗Shadow，於5月9日在多塞特郡Eype附近的懸崖不慎滑倒，從166米高墜下，主人搜索多天仍不見愛犬。至上月23日，有遊客在附近的海灘發現Shadow，當時其小腿已骨折，瘦得如皮包骨，且十分憔悴。

Shadow獲救時體重減半，只剩皮包骨。（GoFundMe網站圖片）
Shadow獲救時體重減半，只剩皮包骨。（GoFundMe網站圖片）
分享

英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）人員前往救援，Shadow隨即被送走接受緊急手術，醫生發現牠肚內滿是骨頭、樹枝和石頭，體重也掉了一半，而腿部嚴重骨折，可能需要截肢。

RSPCA視察員斯諾克（Ken Snook）指，幸好當時Shadow身上有晶片，所以也能立即找到女主人安伯（Amber Whiting），女主人不敢相信45天後竟能找回愛犬，「自從牠回來後，我無法停止哭泣，不敢相信牠會回到我們身邊」。斯諾克又形容，Shadow能生存已是奇蹟，實在令人驚訝，亦證明了牠與主人之間的聯繫極深。主人的朋友正為Shadow籌集醫療費用，而現時已籌得逾3400英鎊（約新台幣13.3萬）。

Shadow獲救後仍須接受治療。（GoFundMe網站圖片）
Shadow獲救後仍須接受治療。（GoFundMe網站圖片）
分享

延伸閱讀：

大熱天路壆綁狗暴曬　外傭姐姐懶理陰涼位做瑜伽　網民鬧爆：黐線

【恐怖虐狗】狗狗被綁電單車拖行致死　傷口深見骨血痕逾1公里

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

爸用大絕招阻止女兒穿熱褲上學 網友：最棒的教育

2019-07-02 13:20

2歲女童跌落鱷魚池 竟被啃到剩一顆頭顱

2019-07-02 10:42

CPR救命！觸電男起死回生 奇蹟似僅傷腳指

2019-07-02 11:41

23歲女大生遭謀殺焚屍 兇嫌疑想在家打造屠宰屋

2019-07-02 10:27

乘客看傻！搭地鐵竟自備球桌 情侶激戰過程被po網

2019-07-02 12:34

印度上演真實「猛虎追車」 騎士猛催油門急逃命

2019-07-01 18:26

南韓最大在野黨「自由韓國黨」 女黨員表演「內褲舞」惹議

2019-07-01 16:47

40元購入3房老屋！夫妻砸大錢裝潢 入住後卻崩潰想逃

2019-07-01 16:39

BBC醜化中國奶奶 華裔記者拍紀錄片「平反」

2019-07-01 16:28

拜託一定要加我LINE！痴情男手繪QR Code表心意

2019-07-01 15:57

伊拉克水庫乾涸露遺跡 3400年前「神秘王國」重現

2019-07-01 11:54

女友喝醉後亂丟假眼睫毛 男友超暖行為讓網民喊嫁了

2019-06-29 20:13
看更多

熱門文章

40元購入3房老屋！夫妻砸大錢裝潢 入住後卻崩潰想逃

2019-07-01 16:39

川金會、G20…川普拉著伊凡卡踩外交地雷 全球傻眼

2019-07-02 11:00

扯！藏飛機起落架9小時 偷渡客在倫敦高空跌落摔死

2019-07-02 08:54

WSJ揭蘋果設計長離職內幕 庫克痛批「荒謬」

2019-07-02 07:37

「俠客」歐尼爾因不喝咖啡 犯下畢生最大投資錯誤！

2019-07-01 18:54

飆髒話嗆川普！美女足隊長張開雙臂勝利動作風靡全球

2019-07-01 15:18

2歲女童跌落鱷魚池 竟被啃到剩一顆頭顱

2019-07-02 10:42

南韓最大在野黨「自由韓國黨」 女黨員表演「內褲舞」惹議

2019-07-01 16:47

傳美國立場軟化 擬接受北韓擁核

2019-07-01 21:54

影／酷暑冰風暴！雹雨襲墨國 街道如冰川

2019-07-01 18:27

印度上演真實「猛虎追車」 騎士猛催油門急逃命

2019-07-01 18:26

低價奢華玩巴黎倫敦 當地人教你妙招

2019-07-01 23:39

比特幣今年一枝獨秀 其他加密幣慘兮兮

2019-07-01 22:51

川普對中讓步 美國得到什麼？

2019-07-01 17:40

禁捕31年…日本恢復捕鯨 民眾還吃嗎？

2019-07-02 00:19

乘客看傻！搭地鐵竟自備球桌 情侶激戰過程被po網

2019-07-02 12:34

貿易戰休兵推升美股 標普500指數創歷史新高

2019-07-02 06:46

BBC醜化中國奶奶 華裔記者拍紀錄片「平反」

2019-07-01 16:28

川普放低對華為姿態 凸顯著眼生意而非冷戰

2019-07-01 15:34

23歲女大生遭謀殺焚屍 兇嫌疑想在家打造屠宰屋

2019-07-02 10:27

爸用大絕招阻止女兒穿熱褲上學 網友：最棒的教育

2019-07-02 13:20

伊凡卡G20爭曝光遭嘲諷！上川習會談判桌 還踏進北韓

2019-07-02 10:41

安撫鷹派 白宮擬發「暫時許可」給華為

2019-07-02 00:11

美解除部分制裁 換北韓凍結核武？

2019-07-01 23:54

台灣對他而言是王牌？ 兩岸觀察家分析：川普的談判策略與背後算計

2019-07-02 11:53

捷克法院裁決 8名台籍電信詐欺嫌犯遣送中國

2019-07-02 08:40

彭博資訊專欄／川習會只能讓市場喘口氣

2019-07-02 01:56

川普：美中貿易談判已開始；不再考慮關稅對付墨西哥

2019-07-02 06:18

川普踏足北韓 民主黨批像「娛樂」 只有他讚美

2019-07-01 16:45

美歐貿易戰再起！空巴補貼積怨 美擬對40億美元商品加稅

2019-07-02 12:05

拜託一定要加我LINE！痴情男手繪QR Code表心意

2019-07-01 15:57

沃爾瑪員工升遷…VR決定

2019-07-02 00:50

川普閱兵夢將成真！國慶日出動F-35戰機、M1戰車秀肌肉

2019-07-02 11:33

以色列戰機空襲敘利亞 造成4死21傷

2019-07-01 17:29

美中展開貿易磋商 川普：協議必須對美較有利

2019-07-02 08:46

北漂美國夢碎 溺斃移民父女遺體歸鄉安葬

2019-07-01 16:52

傳統外交不會贏… 龐培歐：川普願賭 和獨裁者談判

2019-07-01 16:48

美國與中國貿易戰休兵 砲口一轉對準歐盟

2019-07-02 10:52

制裁政策反覆…商務部：非赦免華為 擬發「暫時許可」

2019-07-01 17:41

影／未來人類長怎樣？ 科學家用模型告訴你：超嚇人！

2019-07-02 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top