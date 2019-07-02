英沙皮狗166米懸崖墜下失蹤 靠吃樹枝石頭保命 45天後奇蹟回家

2019-07-02 13:14 香港01 何慧燕



英國多塞特郡（Dorset）一隻沙皮狗早前隨主人行山時不慎滑倒，從166米高的懸崖墜下後失蹤。主人一家經過多天搜尋仍不見愛犬，以為已永遠失去牠；沒料到狗狗在45天後於海灘上被遊客發現，雖然牠瘦了大半，變得骨瘦如柴，但成功奇蹟回家與主人感動相聚。

該隻可憐的18個月大黑色沙皮狗Shadow，於5月9日在多塞特郡Eype附近的懸崖不慎滑倒，從166米高墜下，主人搜索多天仍不見愛犬。至上月23日，有遊客在附近的海灘發現Shadow，當時其小腿已骨折，瘦得如皮包骨，且十分憔悴。

Shadow獲救時體重減半，只剩皮包骨。（GoFundMe網站圖片） 分享 facebook

英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）人員前往救援，Shadow隨即被送走接受緊急手術，醫生發現牠肚內滿是骨頭、樹枝和石頭，體重也掉了一半，而腿部嚴重骨折，可能需要截肢。

RSPCA視察員斯諾克（Ken Snook）指，幸好當時Shadow身上有晶片，所以也能立即找到女主人安伯（Amber Whiting），女主人不敢相信45天後竟能找回愛犬，「自從牠回來後，我無法停止哭泣，不敢相信牠會回到我們身邊」。斯諾克又形容，Shadow能生存已是奇蹟，實在令人驚訝，亦證明了牠與主人之間的聯繫極深。主人的朋友正為Shadow籌集醫療費用，而現時已籌得逾3400英鎊（約新台幣13.3萬）。

Shadow獲救後仍須接受治療。（GoFundMe網站圖片） 分享 facebook

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文章授權轉載自《香港01》