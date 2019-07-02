乘客看傻！搭地鐵竟自備球桌 情侶激戰過程被po網

2019-07-02 12:34 聯合新聞網 綜合報導



美國一位女作家，在搭乘紐約6號地鐵的時候，意外撞見一對情侶在車廂內打乒乓球，不少乘客都緊盯著戰況。作家將影片上傳到推特，超過萬名網友轉貼，影片目前已突破464萬次觀看數。

一對情侶在地鐵內打起乒乓球，吸引不少乘客目光。 圖擷自 Mary Karr, Author 分享 facebook

根據女作家在車廂中錄下的影片，可以看見一對分別身穿紅衣的男子以及白衣女子，自備球桌在車廂內「激戰」，直接打起桌球。雙方互有攻防，來來回回數十回合，似乎完全不在意其他乘客的眼光，沒有要停下來的跡象。其他乘客見到這個「罕見奇景」，除了紛紛行注目禮之外，更拿出手機記錄這段特殊的畫面。

有網友表示留言表示「哈哈，我也想玩」，不過也引出不少負面看法「老實說，乒乓球真的很吵」、「如果乒乓球砸到人，那就不好玩了」、「一點都不有趣，會打擾到車上其他乘客」。除了聲音可能很吵，這對情侶也被指出占據了不少空間，「一點都不酷，他們占用了太多空間」。更有網友認為，除了畫面中的桌球男女，更有意思的其實是一旁的圍觀群眾，「最有趣的是圍觀群眾，沒有任何一個人覺得這樣很奇怪」。

有網友看完這段畫面後，在底下留言附上另外一段影片。畫面中有人在一輛巴士上大方彈奏樂器，並且和另一位乘客開心的合唱，笑說「我會想改搭這班巴士」，一些網友看了也齊聲喊「這超讚」。