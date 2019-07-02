爸用大絕招阻止女兒穿熱褲上學 網友：最棒的教育

2019-07-02 13:20 聯合新聞網 綜合報導



父親為了阻止女兒穿著熱褲上學，他使出這招盼能說服女兒。圖擷自 Facebook 分享 facebook

女兒的安全是父母最擔心的事，要如何與孩子溝通也是家長關心的議題。在美國有位父親就碰到此狀況，擔心未成年女兒整天穿著熱褲上學，他出大絕招想阻止女兒，而女兒看到這招立馬露出笑容，網友直呼這名父親太厲害，一般人不敢輕易嘗試。

根據《今日美國》報導，住在佛羅里達州的39歲父親傑森（Jason Hilley），因擔心自己14歲女兒肯德爾（Kendall）穿著超短牛仔褲出門上課，他突發奇想把自己的其中一件牛仔褲剪短，穿上露出毛茸茸的大腿，傑森對女兒說「把妳的短褲丟了，不然我就穿這樣送你上下學」，他以幽默的方式詢問女兒「如何，褲子短嗎？」

肯德爾看到傑森的穿著，先是一陣傻眼接著不停大笑，她換上自己的短褲，想與父親比誰的褲子更短，肯德爾看著自己的短褲直言「它其實沒那麼短」，而傑森不甘示弱的回應「我也這麼覺得」，表達自己的心情。

該影片由肯德爾母親拍攝並上傳到《臉書》，吸引超過5千萬次觀看、92萬人分享、21萬人按讚及10萬則留言，網友看了紛紛表示「哈哈哈最棒的教育」、「女兒長大之後可以用這招，就不用擔心了」、「妳有一個很好的爸爸，他非常愛妳」、「這太有趣了」。