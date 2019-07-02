CPR救命！觸電男起死回生 奇蹟似僅傷腳指

2019-07-02 11:41 聯合新聞網 綜合報導



麥可工作時遭電擊，所幸經過急救後搶回生命。圖擷自 ABC News 分享 facebook

令人難以置信！一名男子不慎觸電，當場陷入昏迷且到院前已無生命跡象，但在經過醫護人員持續不懈的急救後，不但起死回生，而且全身僅有腳趾燒傷。

根據《ABC News》報導，美國密西根州20歲男子麥可（Michael Pruitt）一日在利沃尼亞（Livonia）工地工作時，拿著金屬梯子時不慎觸及電線而導致電擊。「我只記得我被電擊時抓住那個梯子並且搖晃了幾下，然後便一片空白」麥可事後談及當時經歷時這麼說道。

工地主任見狀隨即撥打急救電話，並在救護人員到場前對麥可進行了心肺復甦術（CPR）。隨後麥可被送到博馬特醫院（Beaumont Hospital）的二級急救和創傷中心。「他們將這個沒有生命跡象的年輕人送來」，醫師安琪查德勒（Angel Chudler）表示「我對我的團隊說，『我們要把他帶回來』。接著我對他喊話，『你最好回來！』」

在經過兩次心臟除顫和不間斷的急救後，麥可開始恢復心跳，並「像浩克一樣」抓住病床的欄杆大力搖晃。根據醫院表示，麥可僅有腳趾被燒傷，因為這是電流離開他身體的地方。而大腦和身體其他各處皆無大礙。

「麥可的復甦是件神奇的事，他沒有失去任何腦部功能，」醫院創傷服務處處長表示，「這證明即時和持續的心肺復甦術將含氧血液輸送到大腦的重要性。」