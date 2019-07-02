23歲女大生遭謀殺焚屍 兇嫌疑想在家打造屠宰屋

2019-07-02 10:27 聯合新聞網 綜合報導



美國猶他州一名23歲的女大生露易克(Mackenzie Lueck)參加完祖母喪禮，在6月17日搭機回到鹽湖城卻突然人間蒸發。家人等不到消息急到報警，經過警方的查緝後，在28日證實露易克已經遇害身亡，並且逮捕了兇手阿賈伊(Ayoola Ajayi)。進一步追查更發現，阿賈伊似乎準備把自己的家打造成「屠宰屋」。

據CNN等外媒報導，露易克在17日離開祖母葬禮後就搭機返回鹽湖城，下飛機時還曾傳訊息向家人報平安，不料家人卻從此失去她的音訊。經過數天追查，在露易克的通聯紀錄中發現，最後一位的聯絡對象是一位名叫阿賈伊的男子，而露易克手機最後發出的訊號，就在離家不遠的哈奇公園(Hatch Park)。

警方得知線索後，聯絡上阿賈伊本人，但對方卻辯稱和露易克傳完訊息後就再也沒聯絡，甚至根本不知道對方的長相。而警方進一步查看阿賈伊的手機，發現竟有多張女大生露易克的照片。更在阿賈伊家中的後院，找到「燒焦的人體組織」，送DNA鑑定後，證實和露易克相符。

案情曝光後，一位裝潢包商沃夫(Brian Wolf)透露，兇手曾向他開口，想打造一價有暗門的房間。且為了確保只有他能進出，希望能在門口裝上指紋辨識器。特殊的要求不僅如此，還要求得有隔音設備及掛鉤。雖然阿賈伊解釋是為了大聲聽音樂，旦沃夫覺得不單純就推掉這筆生意。沒想到數個月後竟發生命案。

目前阿賈伊因涉嫌殺害露易克遭到逮捕，並被控謀殺、綁架、褻瀆屍體等罪。

美國猶他州女大生露易克。 圖擷自 DailyMail 分享 facebook