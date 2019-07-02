親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金三會板門店
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

長榮罷工何時停損？業界：工會對空服影響力已降低

去年1.3萬通尋死電話…怕沒救到 安心專線改號「依舊愛我」

23歲女大生遭謀殺焚屍 兇嫌疑想在家打造屠宰屋

2019-07-02 10:27聯合新聞網 綜合報導

美國猶他州一名23歲的女大生露易克(Mackenzie Lueck)參加完祖母喪禮，在6月17日搭機回到鹽湖城卻突然人間蒸發。家人等不到消息急到報警，經過警方的查緝後，在28日證實露易克已經遇害身亡，並且逮捕了兇手阿賈伊(Ayoola Ajayi)。進一步追查更發現，阿賈伊似乎準備把自己的家打造成「屠宰屋」。

CNN等外媒報導，露易克在17日離開祖母葬禮後就搭機返回鹽湖城，下飛機時還曾傳訊息向家人報平安，不料家人卻從此失去她的音訊。經過數天追查，在露易克的通聯紀錄中發現，最後一位的聯絡對象是一位名叫阿賈伊的男子，而露易克手機最後發出的訊號，就在離家不遠的哈奇公園(Hatch Park)。

警方得知線索後，聯絡上阿賈伊本人，但對方卻辯稱和露易克傳完訊息後就再也沒聯絡，甚至根本不知道對方的長相。而警方進一步查看阿賈伊的手機，發現竟有多張女大生露易克的照片。更在阿賈伊家中的後院，找到「燒焦的人體組織」，送DNA鑑定後，證實和露易克相符。

案情曝光後，一位裝潢包商沃夫(Brian Wolf)透露，兇手曾向他開口，想打造一價有暗門的房間。且為了確保只有他能進出，希望能在門口裝上指紋辨識器。特殊的要求不僅如此，還要求得有隔音設備及掛鉤。雖然阿賈伊解釋是為了大聲聽音樂，旦沃夫覺得不單純就推掉這筆生意。沒想到數個月後竟發生命案

目前阿賈伊因涉嫌殺害露易克遭到逮捕，並被控謀殺、綁架、褻瀆屍體等罪。

美國猶他州女大生露易克。 圖擷自DailyMail
美國猶他州女大生露易克。 圖擷自DailyMail
分享

警方在後院發現燒焦的人體組織，正好和露易克吻合。 圖擷自DailyMail
警方在後院發現燒焦的人體組織，正好和露易克吻合。 圖擷自DailyMail
分享

手機DNA指紋辨識命案綁架

相關新聞

2歲女童跌落鱷魚池 竟被啃到剩一顆頭顱

2019-07-02 10:42

印度上演真實「猛虎追車」 騎士猛催油門急逃命

2019-07-01 18:26

南韓最大在野黨「自由韓國黨」 女黨員表演「內褲舞」惹議

2019-07-01 16:47

40元購入3房老屋！夫妻砸大錢裝潢 入住後卻崩潰想逃

2019-07-01 16:39

BBC醜化中國奶奶 華裔記者拍紀錄片「平反」

2019-07-01 16:28

拜託一定要加我LINE！痴情男手繪QR Code表心意

2019-07-01 15:57

伊拉克水庫乾涸露遺跡 3400年前「神秘王國」重現

2019-07-01 11:54

女友喝醉後亂丟假眼睫毛 男友超暖行為讓網民喊嫁了

2019-06-29 20:13

沒在怕！牛津大學社團再辦縱慾趴 祭出窮學生優惠方案

2019-06-29 14:54
看更多

熱門文章

40元購入3房老屋！夫妻砸大錢裝潢 入住後卻崩潰想逃

2019-07-01 16:39

扯！藏飛機起落架9小時 偷渡客在倫敦高空跌落摔死

2019-07-02 08:54

川普稱貿易戰「美國贏很大」 庫德洛指華為未獲大赦

2019-07-01 13:02

WSJ揭蘋果設計長離職內幕 庫克痛批「荒謬」

2019-07-02 07:37

伊拉克水庫乾涸露遺跡 3400年前「神秘王國」重現

2019-07-01 11:54

「俠客」歐尼爾因不喝咖啡 犯下畢生最大投資錯誤！

2019-07-01 18:54

金正恩：我與川普有克服重重困難的神秘力量

2019-07-01 13:11

飆髒話嗆川普！美女足隊長張開雙臂勝利動作風靡全球

2019-07-01 15:18

南韓最大在野黨「自由韓國黨」 女黨員表演「內褲舞」惹議

2019-07-01 16:47

傳美國立場軟化 擬接受北韓擁核

2019-07-01 21:54

影／酷暑冰風暴！雹雨襲墨國 街道如冰川

2019-07-01 18:27

低價奢華玩巴黎倫敦 當地人教你妙招

2019-07-01 23:39

川普對中讓步 美國得到什麼？

2019-07-01 17:40

比特幣今年一枝獨秀 其他加密幣慘兮兮

2019-07-01 22:51

印度上演真實「猛虎追車」 騎士猛催油門急逃命

2019-07-01 18:26

禁捕31年…日本恢復捕鯨 民眾還吃嗎？

2019-07-02 00:19

衛報：川金會像一場難看的電影續集但觀眾不能一走了事

2019-07-01 11:37

川普放低對華為姿態 凸顯著眼生意而非冷戰

2019-07-01 15:34

貿易戰休兵推升美股 標普500指數創歷史新高

2019-07-02 06:46

BBC醜化中國奶奶 華裔記者拍紀錄片「平反」

2019-07-01 16:28

安撫鷹派 白宮擬發「暫時許可」給華為

2019-07-02 00:11

彭博資訊專欄／川習會只能讓市場喘口氣

2019-07-02 01:56

川普踏足北韓 民主黨批像「娛樂」 只有他讚美

2019-07-01 16:45

捷克法院裁決 8名台籍電信詐欺嫌犯遣送中國

2019-07-02 08:40

倫敦28小時4起命案 懷胎8月孕婦遭捅死

2019-07-01 11:08

美解除部分制裁 換北韓凍結核武？

2019-07-01 23:54

川普：美中貿易談判已開始；不再考慮關稅對付墨西哥

2019-07-02 06:18

以色列戰機空襲敘利亞 造成4死21傷

2019-07-01 17:29

北漂美國夢碎 溺斃移民父女遺體歸鄉安葬

2019-07-01 16:52

沃爾瑪員工升遷…VR決定

2019-07-02 00:50

拜託一定要加我LINE！痴情男手繪QR Code表心意

2019-07-01 15:57

傳統外交不會贏… 龐培歐：川普願賭 和獨裁者談判

2019-07-01 16:48

制裁政策反覆…商務部：非赦免華為 擬發「暫時許可」

2019-07-01 17:41

摩根大通AI模型預測 美股一個月內難逃跌勢

2019-07-01 16:18

川金三會後韓將續扮中間人角色？專家指下一步應這樣做

2019-07-01 19:08

美中展開貿易磋商 川普：協議必須對美較有利

2019-07-02 08:46

二戰賠償爭議引爆日韓貿易戰？ 科技業首當其衝

2019-07-01 11:19

應材收購日商 強攻5G設備

2019-07-02 00:50

金價摜破1,400美元

2019-07-02 00:48

尷尬！兒子帶異性回家 遭外出老爸用手機App抓包

2019-07-01 22:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top