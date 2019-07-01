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40元購入3房老屋！夫妻砸大錢裝潢 入住後卻崩潰想逃

2019-07-01 16:39聯合新聞網 綜合報導

英國一家5口以銅版價購入一間3房老屋，並砸下大錢翻修、裝潢，但入住之後卻發現住家...
英國一家5口以銅版價購入一間3房老屋，並砸下大錢翻修、裝潢，但入住之後卻發現住家附近宛如「鬼街」，因此後悔不已。圖截自每日郵報
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為了幫助年輕人買房，各國政府紛紛祭出青年購屋優惠政策。英國就有一對夫婦配合政府「1元買房」政策，僅花新台幣40元就購入一棟3房的老舊房屋，豈料，他們砸大錢裝潢並入住之後才發現，該街區的治安和環境極差，因而相當後悔，但礙於政策規定，也無法立即搬離。

根據《每日郵報》的報導，英國利物浦（Liverpool）於2013年推出「地區改造計畫」，將韋伯斯特三角區（Webster Triangle）的老舊房子以1英鎊（約新台幣40元）販售給當地居民，藉此活化、翻新該街區。去年2月，梅爾和羅伯（Mel and Rob Hilton-Phillip）夫婦便根據此方案，以銅板價購入韋伯斯特三角區一間擁有3間臥室的老屋。

後來，這對夫婦花費4萬英鎊（約新台幣160萬元）將老屋裝潢、翻新，滿心期待地帶著3個孩子展開新生活。沒想到，一家人入住之後才發現，房屋所在的街上僅4戶人家，附近也全是年久失修的廢棄空屋，平時空蕩得宛如「鬼街」，甚至還要擔心對面的房屋隨時會因為老舊而倒塌。

此外，梅爾驚恐地表示，他們晚上根本不敢出門，因為時常有幫派及不良少年群聚在街上閒晃、放煙火、隨地大小便，治安及居住環境堪憂。

然而，由於合約上明訂，參與「1元購屋」的買方必須在該房屋住滿5年，梅爾和羅伯一家人即使後悔想搬離「鬼街」，也還得等上一陣子。

英國買房

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