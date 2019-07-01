BBC醜化中國奶奶 華裔記者拍紀錄片「平反」

2019-07-01 16:28 世界日報 中國新聞組／北京1日電



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BBC兒童頻道製作的《和拉姆生活在一起》，被指涉嫌種族歧視，引發中國網友反彈（上圖）。BBC華裔記者製作了一部紀錄片《我們的奶奶》，展現中國奶奶的真實形象（下圖）。 圖／頡自環球網 分享 facebook

英國廣播公司（BBC）兒童頻道一套原定8月播出的處境喜劇《和拉姆生活在一起》（Living with the Lams），被指涉嫌種族歧視，劇中的中國奶奶被塑造成一名整天吐痰的人。BBC一名華裔記者製作紀錄片，展現中國奶奶的真實形象，為中國奶奶「平反」。另外，事件傳回中國，不少網民批評BBC以偏概全，抹黑中國奶奶形象。

環球網報導，《和拉姆生活在一起》是一套為6至12歲兒童觀眾製作的處境喜劇，劇情圍繞一個中國家庭。有稱看過劇本的知情人士爆料稱，該劇的編劇都是白人，沒有任何亞裔編劇參與，他們對中國家庭根本不了解，劇本包含許多事實錯誤和帶歧視的刻板印象；劇中的中國奶奶被塑造成一名無聊、整天吐痰，和抱着幸運餅乾不放手的人。

事件引起多個華人組織不滿，英國劇院和銀幕下的東亞人協會（BEATS），收集到約200名東亞人簽名，向BBC兒童頻道發出抗議信，要求停止製作該劇。英國華人演員Daniel York Loh批評，「英國電視台在反映東亞人生活方面一直都很失敗！」BBC華裔記者Elaine Chong就製作了一部紀錄片《我們的奶奶》，以展現中國奶奶的真實形象。

事件近日傳回中國，不少網友於微博分享自己奶奶的故事與溫馨回憶。有網友表示，「在中國農村的奶奶大部分是沒什麼文化，但是本質大都淳樸善良」。

美國微信公號報導，不少網友批評BBC以偏概全，「我奶奶從不吐痰，不耍無賴，一生為人善良為子孫勞累，怎麼就能被這樣的人代表？ 別說我奶奶，誰都不能接受。」「我小時候冬天上床睡覺的時候，我的小腳都是冰涼的。 我的奶奶有一次摸到了，就把我的腳在手心裡握了會兒。 我好想她。」也有網友認為，確實有些奶奶素質不高，但大部分奶奶都挺好的。