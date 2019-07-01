拜託一定要加我LINE！痴情男手繪QR Code表心意

2019-07-01 15:57 聯合新聞網 綜合報導



我們都知道緣份來了一定要好好把握！問題是，要做到什麼程度才算好好把握，把Line的QR code手繪下來這樣應該誠意爆表了吧。

男子手繪QR Code的畫面被上傳Twitter後，五天內就得到12萬多人的喜愛和2萬4千多人的分享。圖擷自 Twitter: @66TORA0625 分享 facebook

日本一名男子到餐廳用餐時被該店女員工吸引住，雖然想得到她的聯絡方式，無奈女員工正在工作中無法使用手機，為了確保能和女員工保持聯絡他自創一妙招：拿出描圖紙蓋在自己的手機螢幕上，用簽字筆描下LINE的QR Code給她，期待女員工拿到手機後能以掃描QR Code的方式加他朋友。男子的同行友人將他覆寫QR Code的畫面拍下傳至Twitter，五天之內就得到12萬多人的喜愛和2萬4千多人的分享。

網友大多覺得「太好笑了」、「手寫就是比較有感情啊」，雖然有人稱這種行為「好傻好天真」，但很多女孩子回應「這招讓人無法拒絕」、「如果是我就一定會掃」，並且分析這個行為一點都不傻「超聰明！讓女孩子笑出來就先成功一半了」。無論如何，大家都相當佩服畫畫男子「考慮到很多人沒設Line ID，選QR Code是正解無誤，但是畫QR Code需要驚人的勇氣」，不過也有很多人不解「為什麼會隨身攜帶描圖紙啊」，懷疑「這樣真的掃得出來嗎」？

好多人關心後續發展「結果呢？」、「真的好希望有好結果啊」、「到底加好友了沒」。雖然發文人沒有公佈後續，但這則貼文因為急速得到大量的喜愛、回應和轉貼，馬上就成了Twitter上的熱門話題。