親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金三會板門店
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

香港「七一」反送中：一度衝撞立法會 金鐘緊張4小時對峙

「玉」字測韓國瑜總統之路 詹惟中：雖遇阻但大可期待

拜託一定要加我LINE！痴情男手繪QR Code表心意

2019-07-01 15:57聯合新聞網 綜合報導

我們都知道緣份來了一定要好好把握！問題是，要做到什麼程度才算好好把握，把Line的QR code手繪下來這樣應該誠意爆表了吧。

男子手繪QR Code的畫面被上傳Twitter後，五天內就得到12萬多人的喜愛...
男子手繪QR Code的畫面被上傳Twitter後，五天內就得到12萬多人的喜愛和2萬4千多人的分享。圖擷自 Twitter: @66TORA0625
分享

日本一名男子到餐廳用餐時被該店女員工吸引住，雖然想得到她的聯絡方式，無奈女員工正在工作中無法使用手機，為了確保能和女員工保持聯絡他自創一妙招：拿出描圖紙蓋在自己的手機螢幕上，用簽字筆描下LINE的QR Code給她，期待女員工拿到手機後能以掃描QR Code的方式加他朋友。男子的同行友人將他覆寫QR Code的畫面拍下傳至Twitter，五天之內就得到12萬多人的喜愛和2萬4千多人的分享。

網友大多覺得「太好笑了」、「手寫就是比較有感情啊」，雖然有人稱這種行為「好傻好天真」，但很多女孩子回應「這招讓人無法拒絕」、「如果是我就一定會掃」，並且分析這個行為一點都不傻「超聰明！讓女孩子笑出來就先成功一半了」。無論如何，大家都相當佩服畫畫男子「考慮到很多人沒設Line ID，選QR Code是正解無誤，但是畫QR Code需要驚人的勇氣」，不過也有很多人不解「為什麼會隨身攜帶描圖紙啊」，懷疑「這樣真的掃得出來嗎」？

好多人關心後續發展「結果呢？」、「真的好希望有好結果啊」、「到底加好友了沒」。雖然發文人沒有公佈後續，但這則貼文因為急速得到大量的喜愛、回應和轉貼，馬上就成了Twitter上的熱門話題。

LINE

相關新聞

BBC醜化中國奶奶 華裔記者拍紀錄片「平反」

2019-07-01 16:28

伊拉克水庫乾涸露遺跡 3400年前「神秘王國」重現

2019-07-01 11:54

女友喝醉後亂丟假眼睫毛 男友超暖行為讓網民喊嫁了

2019-06-29 20:13

沒在怕！牛津大學社團再辦縱慾趴 祭出窮學生優惠方案

2019-06-29 14:54

21歲護士H級逆天身材「內衣太難買」 一試穿驚覺：又更大了

2019-06-29 09:25

熱門文章

賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

2019-07-01 10:00

川普放過華為 對中鷹派大挫敗

2019-06-30 23:55

G20、川習會、川金會 3分鐘看懂全球緊張48小時內降溫

2019-06-30 18:18

影／新白宮女發言人作風慓悍 和北韓安全人員肢體衝突

2019-07-01 07:58

大逆轉！CNN：北韓問題使美、中、北韓成各取所需關係

2019-06-30 23:26

川習會誰是贏家？北京這次超謹慎 不敢稱勝利

2019-07-01 09:58

美中休兵！中國大贏家 華府鷹派眼睜睜輸了

2019-06-30 17:13

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top