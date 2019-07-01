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伊拉克水庫乾涸露遺跡 3400年前「神秘王國」重現

2019-07-01 11:54香港01 撰文：謝茜嘉

傳說高度文明的亞特蘭提斯王國於一夜間沉落水底，歷年來不斷有人尋找其遺跡，但至今仍是個謎。其實水底真的有不少古代遺跡，伊拉克庫爾德斯坦地區（Kurdistan）一個水庫，近日因乾旱致水位下降，意外令地底一座遺跡露出。考古人員研究後，相信遺跡是3400年前美索不達米亞文明的米坦尼（Mitanni）王國遺跡，驚嘆：「這是近幾十年來，該地區最重要的考古發現之一」。

庫德斯坦（Kurdistan）底格里斯河的摩蘇爾大壩水庫近日乾涸，露出美索不達米...
庫德斯坦（Kurdistan）底格里斯河的摩蘇爾大壩水庫近日乾涸，露出美索不達米亞文明的「神秘王國」遺跡。（University of Tübingen eScience Cente/Kurdistan Archaeology Organization網站圖片）
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據CNN報道，該座遺跡坐落於庫德斯坦（Kurdistan）底格里斯河的摩蘇爾大壩水庫，庫爾德及德國的考古團隊相信那是美索不達米亞文明的米坦尼（Mitanni）王國宮殿，專家估計宮殿原本興建於距離河流65英尺（約20公尺）的高台上，隨後加上了泥磚圍牆，使建築物更穩固亦更宏偉。

德國蒂賓根大學（University of Tübingen）古代近東研究所考古學家Ivana Puljiz形容這座宮殿經精心設計，指有部分泥磚牆厚達2米，亦有牆高2米多，每個房間都抹了牆灰。

考古團隊研究更發現遺跡牆上有紅色和藍色的顏料的壁畫，似乎是當時宮殿建築的典型特徵，至今已很少被保存下來。而團隊同時發現了10個用楔形文字書寫的黏土板，已送往德國進行研究。

事實上該遺跡早在2010年已被發現，當時摩蘇爾大壩水庫遇上乾旱，出現低水位狀況，首次可以挖掘宮殿，惟3周後水位上漲再度被淹沒。由於不知道水位何時會再次上升，故考古學家需把握時間進行研究。

考古團隊在遺跡進行研究工作。（University of Tübingen eS...
考古團隊在遺跡進行研究工作。（University of Tübingen eScience Cente/Kurdistan Archaeology Organization網站圖片）
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文章授權轉載自《香港01》

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