沒在怕！牛津大學社團再辦縱慾趴 祭出窮學生優惠方案

2019-06-29 14:54 聯合新聞網 綜合報導



學生穿著暴露，準備參加淫亂雜交趴。圖／取自 《太陽報》 分享 facebook

英國牛津大學爭議社團「皮爾斯格威斯頓社」去年因舉辦淫亂雜交趴登上新聞版面，然而該社團並未收斂行為，今年依然舉行派對，收費甚至上漲400元，今年入場費約台幣4730元，還為了邀請更多人參與活動，針對貧困學生推出入場費優惠措施。

根據《太陽報》報導，牛津大學「皮爾斯格威斯頓社」是一個秘密社團，該社團每年都會選定一處秘密地點，舉辦一場大型縱慾派對，讓參與的學生可以盡情飲酒、嗑藥，還可以直接在人群中與陌生人發生性行為、雜交、SM等。

該社團的縱慾派對去年被民眾發現，媒體揭露後，校方也介入調查，並發布聲明指出，「這樣的活動沒有獲得校方的批准，更何況藥物販售及濫用都是嚴重違反校規的，我們也不允許任何類似性騷擾的情況產生，希望主辦的社團停止這項活動，不要再影響其他認真、正常學生的生活以及名譽」。

然而該社團並沒有得到警告，26日晚間仍然舉行今年的淫亂派對，參加者指出，今年活動在一處隱密的大草原上進行，草原上設有多個大帳篷，裡面供應數不清的酒、毒品，每個參加活動的學生都穿著暴露。今年活動收費方式從4330元漲價到4730元，且為了讓更多人加入活動，該社團首度針對貧困學生，祭出入場費用優惠方案。

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