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21歲護士H級逆天身材「內衣太難買」 一試穿驚覺：又更大了

2019-06-29 09:25香港01 記者謝茜嘉／報導

有人追求線條美而豐胸，而有人因胸部過大而煩惱。一名日本女生就擁有人人稱羨的「H級巨乳」，不過一般內衣店並無適合她的尺寸，就算有款式都看不上眼。幸虧在節目幫助下，她找到了合身又好看的內衣，更發現自己升了一大級，得到意外的收穫。

一位21歲的女護士，向鏡頭展示H級好身材。（節目截圖）
一位21歲的女護士，向鏡頭展示H級好身材。（節目截圖）
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日前日本關西電視台播出綜藝節目「村上マヨネーズのツッコませて頂きます！」的一期節目中，訪問到擁有H罩杯的21歲的護士里美（さとみ），指出傲人的身材令她十分困擾，煩惱是市面上很少內衣店能買到H罩杯內衣，最多只到E或F。平常都只能網購，加上只有樸素的款式，一直都想找到不同的樣式。

在節目的努力搜尋下，打了38通電話終於在銀座找到一間聲稱有I罩杯、款式多達18種、每個月都會新增款式的內衣店。而里美跟著拜訪其內衣店，經過挑選、試穿和店員給的專業意見後，意外發現H級的內衣已不夠穿，要選擇升級至「I級」。事後她除了感謝節目幫忙，更開心地大讚內衣很可愛。

有網友則留言感嘆，這個煩惱讓人十分羨慕。但也有人感同身受，「別說日本了，台灣也是F以上就很難買」、「胸部太大，能買的內衣也就那幾種，不能穿可愛的...」

經過試穿發現自己其實已經升級成「I級」。（節目截圖）
經過試穿發現自己其實已經升級成「I級」。（節目截圖）
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文章授權轉載自《香港01》

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