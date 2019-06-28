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珍珠麻婆豆腐、珍珠奶茶泡飯 日本人創意嚇壞台灣人

2019-06-28 15:50聯合新聞網 綜合報導

珍珠麻婆豆腐。 圖擷自臉書「娛看日本」
珍珠麻婆豆腐。 圖擷自臉書「娛看日本」
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台灣美食享譽國際，尤其是國民飲料「珍珠奶茶」更是受到外國人的歡迎，連鄰近的日本人也瘋狂，掀起了珍珠奶茶的風潮。向來創意十足的日本人也紛紛利用珍珠奶茶發明各種料理，例如有拉麵店將將冷麵沾醬替換為「珍珠奶茶」，沒想到意外的搭配；還有人發明珍珠歐姆蛋、珍珠麻婆豆腐、珍珠奶茶泡飯等等，讓許多人大開眼界。

「珍珠奶茶」真可謂是台灣之光，濃醇奶茶香加上Q彈的珍珠，讓許多人喝過就愛上。在台灣已是稀鬆平常的珍珠奶茶，在日本卻造成轟動，腦筋動得快的日本人已開始利用珍奶發明各種奇怪的料理。日本節目《5時に夢中!》介紹了各種以珍珠粉圓作成的創意料理，分別是珍珠筑前煮、珍珠歐姆蛋和珍珠麻婆豆腐，現場來賓品嘗了之後還覺得珍珠麻婆豆腐最好吃。

日本網路媒體《SoraNews24》也搶搭珍珠奶茶的風潮，美食家編輯佐藤先生將米飯和珍奶結合，創作了「珍珠奶茶泡飯」。他先準備一包白米和2杯珍珠奶茶，因為從來沒有人做過這樣的創意，因此沒有食譜可以參考。佐藤先在電鍋裡倒入一杯米和一杯珍珠奶茶，採用1：1的比例，然後蓋上蓋子烹煮，大約15分鐘後飄散出香氣，再過了15分鐘便大功告成。

佐藤將電鍋蓋子打開一看，每顆米飯都吸飽珍珠奶茶，呈現咖啡色的狀態，而粉圓的色澤黑得發亮，讓人看了食指大動。佐藤品嘗過後認為米飯和珍奶相當的搭，味道雖然完美的融合在一起，但仍然可以吃到米飯的香味。

不只這些，有網友在PTT上還貼出多種日本人用珍珠奶茶所做的發明，西班牙風味香蒜珍珠、珍珠可麗餅、珍珠奶油燉馬鈴薯、珍珠水餃等等，這些超搞怪的創意料理也讓台灣人看了很傻眼，豪不領情的批評「日本人瘋了，最好這樣能吃啦」、「好噁，想吐」、「請日本人放過珍珠奶茶好嗎？」、「誓死捍衛正統珍珠奶茶」、「完全懂義大利之於夏威夷比薩的感受」、「這已經是黑暗料理界的食物了吧」。

珍珠奶茶泡飯。 圖擷自soranews24
珍珠奶茶泡飯。 圖擷自soranews24
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珍珠水餃。 圖擷自tommyup777
珍珠水餃。 圖擷自tommyup777
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