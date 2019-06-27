花花公子自宅辦80人性愛趴 鄰居：從街上看得一清二楚

2019-06-27 12:19 聯合新聞網 綜合報導



澳洲一名男子時常在家中舉辦大型性愛派對，引發附近住戶不滿，甚至因此收到死亡威脅，但他認為這只是同好相聚的場合罷了。圖截自每日郵報 分享 facebook

澳洲一名男子經常在家中舉辦大型性愛派對，找來同好一起享樂。不過，他的行為卻引發部分鄰居不滿，甚至因此收到死亡威脅。但也有附近住戶表示，雖然從街上就可以看見屋內狂歡的情況，但參與者只要不要跑到戶外玩樂就沒關係。

根據《每日郵報》的報導，澳洲一位不具名的男子平時以「8樂事（8 pleasures）」的暱稱為人所知，他時常在位於黃金海岸（Gold Coast）的別墅中舉辦主題性愛派對，吸引許多同好前來同歡。今年4月他就以「皮革與蕾絲」為主題開派對，參與者超過80人，此外，他也曾舉辦「超級英雄與惡棍」主題派對，花樣相當多。

據了解，8樂事會在相關網站上公布派對的訊息，欲參與者必須事先報名繳費，情侶參與需繳交50元澳幣（約新台幣1100元），單身男子收費70元澳幣（約新台幣1540元），單身女子則可免費入場。8樂事表示，這些收入是用來購買保險套、潤滑液及零食的。

在家中舉辦此類派對雖然屬合法行為，但卻引發當地居民不滿，一名鄰居抱怨，「住宅區內根本不應該舉辦這種不入流的活動」，8樂事甚至因此收到來自鄰居的死亡威脅。

不過，8樂事對此感到不以為然，他直言「我到黃金海岸就是來開趴的」，對於鄰居的質疑他則認為，「比起單純地荒淫無度，我認為這更像是同好相聚」，而且他並非該區域唯一一個舉辦此性質派對的人。8樂事認為，「我在自家房子內做的事情是我自己的事」，也保證不會讓參與者在戶外發生性關係。

部分住戶贊成他的看法，一位鄰居受訪時表示，雖然從街上可以看見屋內的景象，但他們只要不會跑出來嚇到其他人，這反而是件很酷的事。