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聰明狗硬拉主人入草叢 驚見初生棄嬰「她已虛弱到無法哭喊」

2019-06-27 11:04香港01 撰文：李福源

俄羅斯聖彼得堡的一隻積羅素犬（Jack Russell Terrier）「馬霍」（Macho），跟男主人到公園散步，突然不聽指令並強行引領主人到一處草叢，男主人走近一看，嚇然發現一名被遺棄的初生女嬰，隨即將她送院接受治療，終成功救回女嬰一命。

積羅素犬「馬霍」當日跟男主人到公園散步。（《Metro》影片截圖）
積羅素犬「馬霍」當日跟男主人到公園散步。（《Metro》影片截圖）
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馬霍的主人憶述，當日看到女嬰相當吃驚，那時她正揮動著細小的四肢，但沒發出聲音，相信已經哭了好幾個小時；他隨即抱起女嬰，奔向公園附近的一個國家近衞軍（Russian National Guard）哨站求助。醫生表示，女嬰僅5磅（約2.27公斤）重，且出現低溫症及缺氧，如果沒有及時送院，恐有生命危險。

醫生稱女嬰僅5磅重，而且出現低溫症及缺氧。（《Metro》影片截圖）
醫生稱女嬰僅5磅重，而且出現低溫症及缺氧。（《Metro》影片截圖）
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經過五天治療逐漸康復

國家近衞軍發言人表示，如果不是馬霍及時發現，相信根本不會有人留意到女嬰，「這隻聰明狗無視主人意願，強把他帶到向公園一處偏僻地方，他在草叢看到有東西被T恤包裹著，發現內裡原來是一名女嬰，她已虛弱到無法哭喊」。

女嬰經過五天治療後，現已逐漸康復，警方仍在尋找她的母親。醫院護士形容女嬰是一名鬥士，「無論出於甚麼原因，母親也不應拋棄嬰兒，我們不能容許這種事發生」。

馬霍因為救人有功，稍後相信會獲得嘉獎，牠的主人坦言發現被遺棄女嬰的一刻「令我非常傷心。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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