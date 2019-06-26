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有錢就是狂！奈及利亞富豪遇塞車 Call直升機接送

2019-06-26 14:03聯合新聞網 綜合報導

富豪遇塞車，竟叫直升機到場接送。示意圖。圖片來源IngImage
富豪遇塞車，竟叫直升機到場接送。示意圖。圖片來源IngImage
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遇到塞車你都怎麼辦？大部份的人不是改行駛替代道路，就是只能乖乖在車陣中等待。但是有錢人就是和你想得不一樣！奈及利亞一名有錢人，遇到塞車竟叫來一架直升機直接將他接走。而這段影片傳出後，讓人直呼「真的太狂了！」

根據非洲媒體《Face2Face Africa》報導，事件發生在拉各斯-貝寧快速道路（Lagos-Benin），當時公路已經堵車將近兩個小時。影片中可以看到一架直升機突然從天而降，許多人都拿著手機去圍觀一探究竟。原來是一位有錢人在塞車期間撥打了電話，叫來這架直升機，把他載走。據悉，這名有錢富豪是朱利安奧蘇拉（Julian Osula），是朱利安精品（Julian’s Luxury）的老闆。

這段影片流出後，在網路上吸引網友熱議。有網友表示「根本就是炫富」，還有網友認為「有錢就是任性」。但也有網友認為，遇到同樣的狀況，如果有這樣的資源「何不使用呢」。

但是奈及利亞飛安委員會（NCAA）則表示將對這起事件和當事人進行調查。委員會發表聲明表示這架直升機並未經過申請，直接降落在非直升機跑道的快速公路上是非常危險的。委員會表示之後將會公布調查結果給大眾一個交代。

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