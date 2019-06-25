親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜展現選總統企圖心 直言這些困難需要中央支援

超仙女老師「愛的抱抱」同學往胸口塞！網暴動：當年這樣我就台大了

2019-06-25 21:52聯合新聞網 綜合報導

老師把男童抱緊緊的樣子讓網友好生羨慕，直呼「這些小鬼完全逮到機會了」。 圖／翻攝...
老師把男童抱緊緊的樣子讓網友好生羨慕，直呼「這些小鬼完全逮到機會了」。 圖／翻攝自影片
分享

現在不少老師為了鼓勵學生，會祭出「特殊方法」引發學生們對學習更強烈的興趣。近日有名泰國正妹老師，為了讓學生對上學更有熱忱，會先在教室外與學生玩小遊戲互動，其中不少孩子紛紛選擇與老師深深擁抱，把頭埋進老師的胸口中，令網友大呼羨慕，暴動表示「有這種老師，我絕對讀書！」

臉書粉絲專頁《JKF 紅燈區 2.0》分享了這部影片，從影片中可以看到，皮膚白皙、仙氣滿滿的老師後面牆壁右邊有四個選項，讓孩子自由選擇，包括擊掌、擊拳、握手和抱抱，孩子們有的選擇擊掌，有的選擇抱抱。值得一提的是，大部分的小男生都選擇擁抱，甚至還把頭緊緊的往老師胸口塞，只見老師絲毫不介意，也大力的回抱。

這幕畫面羨煞眾多網友，紛紛表示「男孩根本是小司機！」、「逮到機會當然要抱緊一點」、「這我可以排1千次隊」、「25年前教育部這樣做，我應該是考上台灣大學了」、「別人的老師從來沒讓我失望」、「如果我以前老師是這樣，現在不是當律師就是醫生了」。

不過也有網友指出，這只是老師的愛的教育，男同學應該還是很純真的年紀，希望大家不要用有色眼光去看待，也以人開玩笑的給予正面鼓勵，「只有14秒那個男的誠實面對真正的自己，長大一定是個不得了的人物。」

上班族零食金~小編幫你出！超商購物金等你領→

相關新聞

男子戴矽膠面具假冒法國部長 成功騙取28億

2019-06-25 17:40

親媽多年重複「這句」超傷人話！心碎女砸千萬動刀300次變「怪獸」

2019-06-25 16:20

13歲天才兒童虐殺4歲親妹 12年後自曝原因「想傷害媽媽」

2019-06-25 17:26

這就是人間煉獄 帶女友吃飯餐廳坐滿「前女友」

2019-06-25 15:21

3歲狗狗不知主人去世 獨守醫院空病床

2019-06-25 14:24

沒錢不要緊！柬埔寨父為兒子「編」出一個書包

2019-06-25 14:24

3400萬豪宅沒預兆一夜沉入地底？ 鄰居還原真相

2019-06-25 12:55

裝網球的「銅碗」竟是17世紀中國宮廷器物 價值高達1.5億

2019-06-25 12:45

影／青蛇陪睡鑽衣內 印度男睡死渾然不知

2019-06-24 17:12

搭機睡著醒來只剩自己 女乘客被加航丟包在機上

2019-06-24 15:31

AV女優愛田飛鳥跳樓輕生 好友痛斥片商壓榨 瞞真相續發售作品

2019-06-24 11:19

登山遇棕熊襲擊 死咬小腿「一塊肉」 硬漢聽女友話一招脫險

2019-06-24 11:03

夫妻有福不同享？他中獎24億 法官判與前妻對半分

2019-06-23 18:43

影／誰闖空門？警到場傻眼：竟是在睡覺的黑熊

2019-06-23 17:49
看更多

熱門文章

這就是人間煉獄 帶女友吃飯餐廳坐滿「前女友」

2019-06-25 15:21

G20川習會若失望收場 專家：離衰退和熊市僅一步之遙

2019-06-24 23:23

彭博：川普有意終止《美日安保條約》

2019-06-25 12:29

深怕G20川習會前惹毛中國 傳美財長阻止對台軍售

2019-06-25 11:05

經濟警訊！ 全球公債殖利率急跌

2019-06-25 00:01

美5G設備擬封殺中國生產 智邦、啟碁、中磊等可望承接大單

2019-06-24 23:46

3400萬豪宅沒預兆一夜沉入地底？ 鄰居還原真相

2019-06-25 12:55

病危被晾急診室5小時 婦人最終「心臟血液流乾」身亡

2019-06-25 15:07

川普簽署命令 制裁伊朗最高領袖哈米尼

2019-06-25 04:25

G20「川習會」 白宮官員：川普滿意美方的談判地位

2019-06-25 09:15

13歲天才兒童虐殺4歲親妹 12年後自曝原因「想傷害媽媽」

2019-06-25 17:26

裝網球的「銅碗」竟是17世紀中國宮廷器物 價值高達1.5億

2019-06-25 12:45

男子戴矽膠面具假冒法國部長 成功騙取28億

2019-06-25 17:40

3歲狗狗不知主人去世 獨守醫院空病床

2019-06-25 14:24

陸喊話 貿易談判互相讓步

2019-06-24 23:24

親媽多年重複「這句」超傷人話！心碎女砸千萬動刀300次變「怪獸」

2019-06-25 16:20

6歲兒心臟開大刀 老爸胸口紋相同疤痕刺青

2019-06-25 12:23

歐洲熱浪來襲 預報說還要更熱

2019-06-24 22:39

阻擋法案放大招！美議員集體落跑 林肯當年曾跳窗…

2019-06-25 09:00

年薪868萬 優衣庫母公司獵才開出超高薪

2019-06-25 00:02

俄先進戰艦駛進美國後院 刻意展現軍力

2019-06-25 10:32

印度力推機車電動化 機車大咖高喊「凍未條」

2019-06-25 01:40

前外長入境香港遭拒風波 菲國外長批副總統呆子

2019-06-24 22:26

印度空軍：第5代輕型戰機10年內完成研製

2019-06-24 22:24

最高領袖被美制裁 伊朗總統嘲諷川普「智障」

2019-06-25 16:56

想癱瘓飛彈系統 美網攻伊朗失敗

2019-06-25 00:10

比特幣飆升 挖礦股振奮

2019-06-24 23:57

超仙女老師「愛的抱抱」同學往胸口塞！網暴動：當年這樣我就台大了

2019-06-25 21:52

招商銀行大跌 華郵指牽扯美國對違反北韓制裁的調查

2019-06-25 14:34

美國18名巨富公開連署：向我們課徵富人稅！

2019-06-25 17:42

美股標普500指數小幅下跌 市場關注G20川習會

2019-06-25 06:57

美企5G設備擬禁陸製 恐撼動全球製造業

2019-06-24 23:57

又有粗心家長！疏忽致兩童熱死高溫車內

2019-06-25 00:41

專欄作家控20多年前遭性侵 川普：她不是我的菜

2019-06-25 10:31

聯邦快遞又退華為包裹 陸外交部轟

2019-06-24 23:24

失算的厄多安 被庫德族補刀

2019-06-25 00:10

西貢時報：鴻海考慮在越南興建電視螢幕組裝廠

2019-06-25 08:09

蓋茲、貝佐斯、馬斯克有何共同點？都做了這種犧牲

2019-06-25 17:15

川普祭出挑釁制裁 斷絕伊朗最高領袖哈米尼財源

2019-06-25 06:44

影／哈利梅根花近1億改建新居 錢由英納稅人埋單

2019-06-25 12:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top