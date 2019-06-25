超仙女老師「愛的抱抱」同學往胸口塞！網暴動：當年這樣我就台大了

2019-06-25 21:52 聯合新聞網 綜合報導



老師把男童抱緊緊的樣子讓網友好生羨慕，直呼「這些小鬼完全逮到機會了」。 圖／翻攝自影片 分享 facebook

現在不少老師為了鼓勵學生，會祭出「特殊方法」引發學生們對學習更強烈的興趣。近日有名泰國正妹老師，為了讓學生對上學更有熱忱，會先在教室外與學生玩小遊戲互動，其中不少孩子紛紛選擇與老師深深擁抱，把頭埋進老師的胸口中，令網友大呼羨慕，暴動表示「有這種老師，我絕對讀書！」

臉書粉絲專頁《JKF 紅燈區 2.0》分享了這部影片，從影片中可以看到，皮膚白皙、仙氣滿滿的老師後面牆壁右邊有四個選項，讓孩子自由選擇，包括擊掌、擊拳、握手和抱抱，孩子們有的選擇擊掌，有的選擇抱抱。值得一提的是，大部分的小男生都選擇擁抱，甚至還把頭緊緊的往老師胸口塞，只見老師絲毫不介意，也大力的回抱。

這幕畫面羨煞眾多網友，紛紛表示「男孩根本是小司機！」、「逮到機會當然要抱緊一點」、「這我可以排1千次隊」、「25年前教育部這樣做，我應該是考上台灣大學了」、「別人的老師從來沒讓我失望」、「如果我以前老師是這樣，現在不是當律師就是醫生了」。

不過也有網友指出，這只是老師的愛的教育，男同學應該還是很純真的年紀，希望大家不要用有色眼光去看待，也以人開玩笑的給予正面鼓勵，「只有14秒那個男的誠實面對真正的自己，長大一定是個不得了的人物。」