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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

男子戴矽膠面具假冒法國部長 成功騙取28億

2019-06-25 17:40香港01 記者梁凱怡／報導

騙子憑一個矽膠面具假冒法國高官，在兩年內成功騙得約8000萬歐元（約28.7億元...
騙子憑一個矽膠面具假冒法國高官，在兩年內成功騙得約8000萬歐元（約28.7億元台幣）。 圖／香港01製圖
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英國廣播公司周四（20日）報道一名騙子如何憑一個矽膠面具假冒法國高官，在兩年內成功騙得約8000萬歐元（約28.7億元台幣）。

這位擁有法國和以色列雙重國籍的騙子希克利（Gilbert Chikli）專向有錢人下手，受害者包括伊斯瑪儀派領袖阿迦汗（Aga Khan）和馬爾戈酒莊（Château Margaux）的主人等。

希克利早有「前科」。2015年，他假冒法國企業的行政總裁而被判詐騙罪成，但當時他正身處以色列，當局拒絕將希克利引渡至法國。希克利之後轉移目標，偽裝成法國時任國防部長、現任外長勒德里昂。相信希克利並非單獨犯案。

騙徒要求受害者在金錢上協助政府支付贖金，拯救在中東被伊斯蘭教徒脅持作人質的記者。由於法國並不會公開向綁匪支付贖金，騙徒聲稱能保證款項不會被追蹤得到，並要求對方將資金存入中國的銀行戶口。

起初，騙徒致電受害者，自稱是勒德里昂的幕僚，負責安排與「部長」通話。「部長」甚至為了加強真實感，會與受害者進行視像通話，「部長」不但聲線要迫真，亦要模仿外貌，於是他會戴上特製矽膠面具，務求成功騙過受害者。騙徒也會將背景佈置成勒德里昂的辦公室，安置國旗和時任總統奧朗德（Francois Hollande）的照片。

勒德里昂的律師梅耶（Delphine Meillet）指，騙徒總共騙取8000萬歐元，超過一半金額來自一名土耳其商人，而阿迦汗則被騙取1800萬歐元（約6.4億元台幣）。

其中亦有人未有誤墮騙局。騙徒曾聯絡塞內加爾總統薩勒（Macky Sall），假「部長」用法語的禮貌用語「您」（vous）來稱呼薩勒，但事實上勒德里昂和薩勒是深交，私下只會用一般用語「你」（tu）來稱呼對方。薩勒因而起疑心，未有招致損失。

2017年8月，希克利前往烏克蘭時，當地警方應法國要求拒捕希克利，最終引渡至法國，即時入獄就詐騙罪服刑。

延伸閱讀：

【電話騙案再臨】「假冒官員」呃19歲女生300萬

騙徒冒充中國駐美使館　留學生和學者均中招涉逾4千萬美元

文章授權轉載自《香港01》

法國騙徒詐騙以色列
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