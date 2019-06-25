13歲天才兒童虐殺4歲親妹 12年後自曝原因「想傷害媽媽」

2019-06-25 17:26 聯合新聞網 綜合報導



2007年美國德州一名13歲的天才兒童班奈特，由於對母親抱有強烈憤恨，竟然親手殺了年僅4歲的妹妹。圖擷自／dailymail 分享 facebook

2007年美國德州一名13歲的天才兒童班奈特（Paris Bennett），由於對母親抱有強烈憤恨，竟然親手殺了年僅4歲的妹妹，向警方自首時稱「這是傷害媽媽最好的方式」。如今12年過去，獄方仍視班奈特為高度危險人物，但他卻極有可能在近年內成功假釋，連他的媽媽都無法肯定他是否會在出獄後再次傷害她。

《每日郵報》的報導不僅揭露當年班奈特殺人動機，還解析十幾年間班奈特的成長變化。班奈特來自德州的一個農村阿比林鎮（Abilene），在13歲時的智商被測得高達141，比世界上75%的人都聰明得多。

然而班奈特卻被醫學專家正式診斷為精神病患者，不光是精神異常傾向，班奈特的許多人格特徵都相當變態，包括反社會行為、極端自我主義、缺乏羞恥心、喪失與他人建立情感聯結的能力。

班奈特坦言，12年前他認為母親造成他許多煩惱，一開始想直接殺了她；但卻在轉念之後，決定先殺了年僅4歲的妹妹艾拉（Ella），然後再自首，如此一來他的母親會同時失去2個孩子，且必須生活於恐懼之中。因此班奈特趁母親去上班時，支開保母、進入妹妹房中，先是暴打熟睡中的妹妹後將其勒斃，然後用菜刀狂刺17刀。

專家認為，班奈特依然是一個高度危險份子，尤其是與他越靠近、親密的人危險性更巨。班奈特的媽媽今年45歲，從她的眼神與一舉一動都透露著嚴重的焦慮，她認為她仍愛著班奈特並已經原諒他，她說「因為他是我的兒子」，而班奈特最快可望在2027年成功假釋，而她現在還有另一個名叫菲尼克（Phoenix）的六歲幼兒，他的生命將可能立刻曝露在危險中；她說「我認為他會想辦法再殺我一次」。

班奈特在2007年犯案時尚未成年，但仍遭判處40年有期徒刑，這也是德州對青少年犯罪的最高量刑。