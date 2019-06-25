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工會喊可以談 長榮航：很想知道工會讓了什麼？

親媽多年重複「這句」超傷人話！心碎女砸千萬動刀300次變「怪獸」

2019-06-25 16:20聯合新聞網 綜合報導

日本女子椿朋海小姐被稱為「整形Monster」。 （圖／翻攝自IG／tomomi...
日本女子椿朋海小姐被稱為「整形Monster」。 （圖／翻攝自IG／tomomitsubaki）
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父母的價值觀對孩子形成有深遠的影響，在日本就有一位被稱為「整容Monster」的40歲女子椿朋海，從小便被媽媽一句「椎心刺骨」的話不斷洗腦，因此走上了整形的不歸路，22年來砸下重金，全身上下包括臉部共做了高達300次的手術。她近期上節目分享這段整形歷程，讓來賓全都不可置信。

綜合外媒報導，被冠上「整容Monster」的椿朋海擁有明亮而大的眼睛，精緻的五官讓人無法猜出年齡，實際上已經40歲了，日前參加綜藝節目「じっくり聞いタロウ」分享自己的人生經歷，透露會踏上整形的不歸路源自媽媽從小施加的壓力。

每逢過年佳節，椿朋海的媽媽總在親友面前直說「她是個可憐的孩子，因為長的相當醜陋」，日積月累下不僅扭曲了她的價值觀，深深傷害幼小的心靈外，被強烈的自卑感籠罩的椿朋海相當厭惡自身相貌，腦海埋下了一定要整形的種子。

椿朋海坦承從18歲那年便開始整容，臉部花費了2千萬日元（約580萬台幣），全身上下砸了更是超過3千萬日元（約879萬元台幣），除了荷包大失血外，皮肉痛也是不計其數，包括約100次的開刀縫線手術、100多次注射手術、近100次的雷射手術，將近300次的手術讓聽到的人全都瞠目結舌。

日本女子椿朋海被媽媽稱是個長得很醜的孩子。 （圖／翻攝自じっくり聞いタロウ～スタ...
日本女子椿朋海被媽媽稱是個長得很醜的孩子。 （圖／翻攝自じっくり聞いタロウ～スター近況（秘）報告～）
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她補充，高中畢業後就去當陪酒小姐，將賺來的錢全部投擲在整型手術上。幸運地，椿朋海終於在「換頭」後事業逐漸攀上高峰，巔峰時期曾經月入260萬日元（約76萬元台幣），其後更創業成為香檳塔公司的老闆。去年椿朋海從北海道引退，目前正赴東京追尋成為模特兒的夢想，希望靠著自己的努力，上演一齣「醜女大翻身」。

日本女子椿朋海被稱為「整形Monster」。 （圖／翻攝自IG／tomomits...
日本女子椿朋海被稱為「整形Monster」。 （圖／翻攝自IG／tomomitsubaki）
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