這就是人間煉獄 帶女友吃飯餐廳坐滿「前女友」

2019-06-25 15:21 聯合新聞網 綜合報導



綜藝節目中常出現的隱藏攝影機整人企畫在YouTube頻道中也可看到，只是主角變成超受歡迎的YouTuber。日本知名的YouTuber拉斐爾日前被同事惡整，看準了他帶女朋友吃飯的時機，在餐廳內安排了滿滿的「前女友」迎接前來用餐的拉斐爾。

YouTuber拉斐爾發現用餐的高級壽司店裡，身邊的客人全是前女友。圖擷自 YouTube: 日本的拉斐爾中字官方頻道 分享 facebook

拉斐爾是日本YouTuber界的網紅，雖然累積了相當多的粉絲但他從不曾在螢幕前露過臉。此次與他共事的拍片夥伴想出了煉獄級的整人企畫，安排拉斐爾眾多的前女友們齊聚在他預定和現任女友用餐的高級壽司店中，看看他會如何應對這令人崩潰的尷尬場面。

拉斐爾出現前，前女友們紛紛對著鏡頭自我介紹，清一色二十出頭的年輕女性們各個顏值出眾，而她們的共通點則是「都很討厭拉斐爾」。為了防範主角半路落跑，餐廳一旁的包廂中也安排了一位前女友和過往合作過的拍攝對象進行防堵。當主角帶著現任女友出現後，拉斐爾的女友先是認出其中一位女性和其熱絡的打招呼，讓拉斐爾發現前任女友的存在，也驚訝她和現任女友原先就認識。用餐過程他也逐漸發現，各個和他對上眼的用餐客人全部都是前女友。除了一直以「世界真是小」來掩飾自己內心的驚訝，對於眼前的壽司他也只能對女友說「你多吃一點，我沒什麼食欲」。

現任、前任女友交互比對交往與分手時間後，揭穿拉斐爾同時腳踏多條船的事實。圖擷自 YouTube: 日本的拉斐爾中字官方頻道 分享 facebook

用餐過程先是凝重不已的沉默，之後在其中一位前女友詢問他們開始交往的時間後有了出乎意料的轉折。現任女友回答的「四月交往」讓拉斐爾相當尷尬，不斷重覆「是五月吧」，接著其中一位表示「我們是四月底才分手的」，另一位也發聲「四月的時候我們應該正在交往」，當場揭露了拉斐爾一次腳踏多條船的事實，氣氛詭異到極限。影片直到最後拍片夥伴現身表示前女友們都是事先被邀請來的拍攝佳賓，才讓凝重的氣氛稍稍活絡了起來，不過拉斐爾的女朋友「已經生氣了」則是無可避免。

看完影片的網友反應相當熱烈，除了對拉斐爾交往過的女友數目表示驚訝「願意來的都那麽多了，不願意來的不就超級無敵多，估計幾個星期換一個吧。」，也對這個整人企畫表示驚嘆「好硬的企劃」、「這部真的是有史以上最經典的紀錄片」、「真的是最猛的整人地獄無誤」。對於片中女友，網友預估兩人應該已經分手「你知道為何現任的(女友)不打碼了嗎？因為已經變成前任了呢」。