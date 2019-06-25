3歲狗狗不知主人去世 獨守醫院空病床

2019-06-25 14:24 香港01 記者謝茜嘉／報導



Mooses因為不知道主人已去世了，一直守在主人生前睡的病床前，最後牠被送到收留所暫托。圖擷自／臉書 分享 facebook 汪星人的忠心和活潑惹人喜愛，美國最近有隻狗狗Mooses的經歷，更引來大批網友大呼心痛。新澤西州一流浪動物收留所於臉書上傳了一張Moose獨守醫院空床的相片，原來牠一直不知主人已去世了，一直守在主人生前睡的病床前，最後牠被送到收留所暫托。幸運的是，Moose已獲新主人領養，從陰霾走回彩色的世界。

Moose是隻3歲的拉多拉多混種犬，新澤西州一流浪動物收留所「北極星寵物救援組織(North Star Pet Rescue)」於當地時間星期二(18日)在臉書分享，一張照片顯示Moose在醫院病房望着無人的床，原來牠因不知主人早前已經去世，還單純地待在床邊等主人回來，落寞的背影直叫網友心碎。

北極星寵物救援組織暫時收留了Moose，亦於臉書撰文尋覓有心人收養，希望他們能供Moose一個充滿愛又溫馨的新家，免得牠遭受孤苦無依的痛苦。貼文指出，Moose已接受家居訓練，懂得如廁且能與其他狗狗及小朋友相處，非常黏人，但如果家中有貓或雀鳥就未必適合了。

貼文一刊登就引來不少有心人申請領養，在當地時間22日，收留所再次於臉書更新最新動態，宣佈Moose被正式領養，大批網友隨即留言送上祝福，希望牠能永遠被愛護及無憂無慮地生活。

收留所22日再次於臉書更新最新動態，宣佈Moose被正式領養，大批網友隨即留言送上祝福。圖擷自／臉書 分享 facebook

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