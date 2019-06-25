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沒錢不要緊！柬埔寨父為兒子「編」出一個書包

2019-06-25 14:24香港01 記者謝茜嘉／報導

柬埔寨有位老師於臉書上分享，一位學生的爸爸因負擔不起買新書包的費用，所以用尼龍繩...
柬埔寨有位老師於臉書上分享，一位學生的爸爸因負擔不起買新書包的費用，所以用尼龍繩編出一個書包。圖擷自／臉書
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不少落後地區的小朋友，因為家境貧窮而無法上學讀書，所以份外珍惜擁有的一切。柬埔寨有位老師於臉書上分享，她發現一位學生的書包非常特別，一問才知道，原來是該名學生的爸爸因負擔不起買新書包的費用，為不讓小孩子失望，所以發揮創意用「尼龍繩」為孩子編出一個書包。

這名柬埔寨的女教師Sophous Suon於臉書上傳一系列相片，表示其教授的班級內，有名5歲男學生NY Keng近日背着一個非常引人注目的書包，Sophous好奇之下遂問NY Keng為何會有該書包，結果發現一個超感動真相。

NY Keng向她解釋，當農夫的爸爸得知他要進新學校讀書，為省錢故用尼龍繩親手為他編織新書包。Sophous指一個新書包在當地普遍僅賣3萬元柬埔寨瑞爾（約230元台幣），對於收入微薄的家庭，其實難以負擔，相信學生的爸爸知道兒子能有讀書的機會，也想努力把最好的給予小朋友。

Sophous還說：「很多人稱讚他的爸爸是位有愛心又有創意的人，我也很喜歡這個書包。」相片引來不少網友關注，甚至有外國人主動聯絡她，表示希望能出點微薄之力送新書包給小朋友，她解釋：「學校負責人已把學生爸爸的聯絡方法給了他們，相信會有好消息。」

延伸閱讀：

天才！柬埔寨赤腳男孩賣紀念品 3分鐘講10種語言

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文章授權轉載自《香港01》

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