裝網球的「銅碗」竟是17世紀中國宮廷器物 價值高達1.5億

2019-06-25 12:45 聯合新聞網 綜合報導



拿來裝網球的「銅碗」，竟然是中國17世紀宮廷御用的「牡丹鳳凰」鎏金青銅香爐。圖擷自 Daily Mail 分享 facebook

隨便放個網球的「銅碗」竟然是宮廷器物！一瑞士拍賣商日前到某戶人家鑑定寶物時，發現這個「銅碗」是中國17世紀宮廷御用的「牡丹鳳凰」鎏金青銅香爐。並且在香港拍賣引起轟動，最後以490萬美元（約新台幣1.52億元）成交。

根據《每日郵報》報導，這個鎏金青銅香爐從中國流轉到歐洲，並被這個瑞士家族所擁有將近一個世紀。他們曾經把香爐送到柏林一間博物館，但館方對這個「銅碗」毫無興趣。他們也曾經將香爐拿到一家英國拍賣行，但卻被認為是19世紀的仿製品而被拒絕拍賣。因此這戶人家認為這個「銅碗」並不值錢，而拿來裝網球。

沒想到瑞士拍賣商Koller Auctions的專家到這戶人家看到這個銅碗時，驚為天人。「我們的專家來到這棟房子並在入口大廳看到它時，她的眼睛要掉出來了。」拍賣商的媒體關係和營銷負責人卡爾（Karl Green）表示，香爐兩側有雕刻精細的牡丹和金色鳳凰頭，鱗片狀的軀幹則做為手柄。如將這個「牡丹鳳凰鎏金青銅香爐」和其他香爐或相似的青銅製品相比，就可以知道它的收藏價值。她更進一步解釋由於牡丹和鳳凰的裝飾以及質量，可以推測可能是當時為中國皇帝製作的。

在經過拍賣商的鑑定後，這個鎏金青銅香爐在香港拍賣會上引起轟動，最後以驚人天價賣出。