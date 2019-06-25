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3400萬豪宅沒預兆一夜沉入地底？ 鄰居還原真相

2019-06-25 12:55聯合新聞網 綜合報導

豪砸近3400萬買的愛巢，一覺醒來竟從一樓變地下室？在英國有一對夫婦，某天睡醒之後，發現買了17年的房子在一夜之間嚴重傾斜，且沒有任何預兆就「沉入地底」。由於擔心到無法再繼續住下去，他們一家不得不趕緊搬走，等待專業人員的評估。最糟可能要面臨全部拆除的命運。

房子一夜之間陷入地底。 圖擷自metro
房子一夜之間陷入地底。 圖擷自metro
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外媒報導，英國男子肯(Ken Pitts)和妻子蓋兒(Gail)，在17年前買下位於諾福克郡郊區霍爾特的一間房子。該房子充滿濃濃的田園氛圍，房子裡有三個房間，有個大花園正對河景，可以悠閒的划船及釣魚，度過閒暇時光。

不料在3個月前，如此美好的房子卻突然沉入地底。男主人肯說「完全沒有任何警訊，就這樣一夜之間沉下去」。為了安全，他們一家只好先選擇搬離，並且插了告示牌提醒大家這塊土地並不平穩。

鄰居透露，這間木屋是在1970年代就蓋好的。可能是因為屋主一家人近期在屋頂上裝修，鋪上茅草後導致房子結構承受不了重量，木樁地基破碎，出現下陷的慘況。

一位建築測量師湯姆·諾斯(Tom North)分析，由於地區潮濕，木樁地基可能已經腐壞或位移，無法再支撐整個房屋。此屋位於布羅茲濕地國家公園內，一名發言人表示，蓋在不穩定的地面上，之後可能越來越危險。並補充說明「我們將在未來有需要時，提供免費的規劃建議」。

苦主和他的妻子拒絕進一步回應，並表示他們正在與他們的保險公司協調，試圖找到一個解決方案。

房子周圍插上告示牌。 圖擷自metro
房子周圍插上告示牌。 圖擷自metro
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