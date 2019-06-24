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AV女優愛田飛鳥跳樓輕生 好友痛斥片商壓榨 瞞真相續發售作品

2019-06-24 11:19香港01 撰文：李福源

日本AV女優一花琴音（原名寶生莉莉）周日（23日）在Twitter上表示，另一AV女優愛田飛鳥已在今年初跳樓身亡，質疑公司隱瞞真相，沒有刪除愛田飛鳥的Twitter帳戶，以便繼續出售其生前拍下的成人影片。

愛田飛鳥1990年7月27日出生，前藝名為「愛川柚季」。（Twitter@aid...
愛田飛鳥1990年7月27日出生，前藝名為「愛川柚季」。（Twitter@aida_asuka圖片）
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愛田飛鳥在1990年7月27日出生，前藝名「愛川柚季」，今年2月23日她在Twitter上發表最後的一則貼文寫道：「一個人待在房裡太寂寞了，總會想着不好的事，渾身動不了，好累啊，阿忠（取自動畫《義犬報恩》的台詞），這個時候能夠有人趕來看我，抱着我說沒事的，希望得到真正的安息。」

本身罹患子宮頸癌的一花琴音表示，曾經與愛田飛鳥的媽媽通過電話，「她說想提出訴訟，但是很害怕，而且女兒再也不會回來了」；在回應網友時，一花琴音透露愛田飛鳥是從東京五反田某座大樓躍下輕生。

AV女優一花琴音周日在Twitter上表示，愛田飛鳥已在今年初跳樓自殺身亡。（T...
AV女優一花琴音周日在Twitter上表示，愛田飛鳥已在今年初跳樓自殺身亡。（Twitter@WaleaAv圖片）
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「感覺她的腰瘦到快要消失」

一花琴音表示，得悉愛田飛鳥自殺後大受打擊，非常自責，她說：「為什麼我還活着，患癌一定是我的報應，因為我一點也幫不到妳（愛田飛鳥），生命這麼重要，對不起，我對不起妳」。她還揭露愛田飛鳥被壓榨，酬勞很少，片中跟對手性交三次只得20萬日圓（約1.4萬港元）收入，並形容：「抱着她（愛田飛鳥）的時候，感覺她的腰很細，瘦到快要消失了一樣，妳是很好的女演員，在天國好好休息吧，我最愛妳了！」

台灣AV達人「一劍浣春秋」同日在Twitter上稱，一花琴音認為愛田飛鳥已經過世，但公司卻沒有刪除她的Twitter帳戶，甚至繼續發售她的作品，令一花琴音感到相當憤怒。網民紛紛表示惋惜，「想不到居然會聽到這樣的噩耗」、「片商還在出她的影片，吃人血饅頭」、「女優也很辛苦，大家互相尊重包容一點，希望不要再有憾事發生」。

台灣AV達人「一劍浣春秋」同日在Twitter上證實消息。（Twitter網頁截...
台灣AV達人「一劍浣春秋」同日在Twitter上證實消息。（Twitter網頁截圖）
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文章授權轉載自《香港01》

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