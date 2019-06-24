親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
美伊無人機紛爭
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

最新民調／蔡韓柯或蔡郭柯三腳督 蔡英文都大幅領先

比日本還慘！這國家被核彈炸23次沒事 美國卻想裝傻毀了它

行山遇棕熊襲擊 死咬小腿「一塊肉」 硬漢聽女友話一招脫險

2019-06-24 11:03香港01 撰文：李福源

德國26歲男子鮑爾（Andi Bauer）最近與他的23歲英國女友布思（Lara Booth）同遊羅馬尼亞的喀爾巴阡山脈（Carpathian Mountain），途中卻遇到一頭1.8米高的雌性棕熊，該頭棕熊媽媽疑為保護身邊幼熊而襲擊鮑爾，導致他右小腿骨折及被咬去一塊肉，幸獲女友及時提醒，揮拳打向棕熊雙眼，終成功趕走棕熊，保住性命。

鮑爾由直升機送至當地醫院接受治療。（51新聞圖片）
鮑爾由直升機送至當地醫院接受治療。（51新聞圖片）
分享

牧師曾勸籲千萬不要上山

鮑爾和布思都是博士生，同住在柏林。當日二人從德國邊境城市帕紹（Passau）駕車駛至羅馬尼亞城鎮布雷亞扎（Breaza），準備展開為期5天的行山探險，他們把車停泊在一座舊式的修道院外，牧師曾勸籲千萬不要上山，但他們未有理會，帶同簡便裝備，包括一個帳篷及睡袋便啟程。

鮑爾表示，旅程的第一日看到蛇、蜥蜴和6隻野豬出沒，第二日發現一頭被咬得血肉模糊的幼鹿屍體，終開始擔心；不久，二人就遇到帶著兩隻幼熊的棕熊媽媽，且距離相當近，根本無法安全後退。鮑爾說：「牠咬住我的腿，把我整個人扔來扔去。我不斷大叫求救，但根本無人可以幫忙。我那時處於震驚之中，完全記不起有多痛」。

用襪來綁住小腿止血

布思當時正在鮑爾身後約6米，出發前她曾打算帶備防熊噴霧，但鮑爾認為沒此必要，於是就沒有帶。她說：「剛見到那3隻熊，我嚇到四肢僵硬，只有恐懼，惟有對鮑爾不停尖叫，遇襲時保持冷靜真的很難，但我突然想起打熊的眼睛可趕走牠們，於是大叫鮑爾這樣做」。

鮑爾聽從女友建議，終於把棕熊趕走，但他的右腳傷勢嚴重，骨折且大量出血，要臨時用襪子來綁住小腿止血；布思獨自繼續往山上走，一小時後，手機終能再次接收到訊號，隨即報警求助，鮑爾其後被直昇機送到當地一間醫院治療。

事後鮑爾稱：「我對仍能生存很開心，被熊襲擊的機率其實很少，因此與其害怕，不如擔心防熊噴霧會爆炸」。布思說：「把他一個人留在山上是我作過最困難的選擇，這是一場與時間的競賽，幸好我們最後贏了」。

鮑爾與女友布思前往羅馬尼亞的喀爾巴阡山脈行山。（51新聞圖片）
鮑爾與女友布思前往羅馬尼亞的喀爾巴阡山脈行山。（51新聞圖片）
分享

延伸閱讀：

失散小棕熊俄羅斯機場徘徊　獲熱心機師收養　做IG網紅賺錢養自己

【養唔熟】俄獵人一手餵大「寵物」棕熊　反遭咬死啃剩骨頭

文章授權轉載自《香港01》

【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

AV女優愛田飛鳥跳樓輕生 好友痛斥片商壓榨 瞞真相續發售作品

2019-06-24 11:19

夫妻有福不同享？他中獎24億 法官判與前妻對半分

2019-06-23 18:43

影／誰闖空門？警到場傻眼：竟是在睡覺的黑熊

2019-06-23 17:49

女友速食店工作5年 富二代冷血狠批：令我丟臉

2019-06-22 22:10

觸犯傳統禁忌？鱷魚吃人 切開腹肚中找到「一條腿」

2019-06-21 16:35

熱門文章

比爾蓋茲：犯下的最大錯誤是 看著谷歌Android系統崛起

2019-06-23 23:39

夫妻有福不同享？他中獎24億 法官判與前妻對半分

2019-06-23 18:43

加州發生規模5.6地震 釋出能量約3800噸黃色炸藥

2019-06-23 12:29

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-24 06:58

美國癱瘓伊朗飛彈系統 伊朗駭客偷襲美國政府

2019-06-23 23:32

樂高收藏兼投資 幫助他買了人生第一間房

2019-06-23 11:30

影／誰闖空門？美警到場傻眼：竟是黑熊 且在睡覺

2019-06-23 17:49

衣索比亞安全首長政變未遂 陸軍參謀長中彈身亡

2019-06-23 16:44

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top