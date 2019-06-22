女友速食店工作5年 富二代冷血狠批：令我丟臉

2019-06-22 22:10 香港01 記者／安祖娜報導



澳洲一名22歲「富二代」日前於當地一電視節目公開表示女友令他丟臉，原因竟是女友於連鎖快餐店工作多年。示意圖／Ingimage 分享 facebook

兩個人在一起，價值觀相近或許是最重要的事。澳洲一名22歲「富二代」日前於當地一電視節目公開表示女友令他丟臉，原因竟是女友於連鎖快餐店工作多年。富二代對主持稱，當有人問及其女友職業時，他都會說謊帶過，又批評女友毫無野心，不想上大學或在工作上爭取更高職位。節目播出後引起當地網民討論，更有人亦致電分享類似經歷，指因男友不接受其工作而感到委屈。

2歲的「富二代」James日前致電澳洲的早晨清談節目《Kyle & Jackie O show》，向主持抱怨稱年長一年的女友Bridget令他感到丟臉，「我來自一個富裕家庭，她的工作讓我感到尷尬」。James說，父親經營建築公司已達30年，自己畢業後亦加入協助經營家族生意，早前更幫公司賣掉一塊地皮，獲家人肯定。

不過James卻因女友的職業感到煩惱，他向主持透露，女友於當地一間名為「Red Rooster」的連鎖快餐店工作約5年，但沒有轉工的打算，「那是一個很好的地方，但當你已經23歲，並已在那裏工作了5年，而你沒有野心升讀大學或做其他事情，實在是有點尷尬」。

James說，女友Bridget曾表示很喜歡其工作，因她很享受快餐店的氣氛，認為在那裏可以得心應手地解決工作上的問題，甚至曾稱該工作令她感到更年輕，但James卻希望「她能夠有一份值得自豪的工作」。他又稱，不認為女友有意晉身快餐店的管理層，因「她不喜歡責任帶來的壓力」。

James直言，女友的職業令他感到尷尬，當有人問到女友的工作時，他只會稱女友於餐廳工作，而非快餐店。主持人聽罷直接回應，稱不會介意另一半的職業，「唯一會令我尷尬的是從事性工作」。

該環節播出後引起當地網民討論，有人即時致電節目分享同類經歷，表示自己任職代客遛狗員，「我男朋友也說過我害他很丟臉，甚至不覺得這是份正當職業」，令她感到非常委屈。

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文章授權轉載自《香港01》