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父母離家6日吃喝玩樂 女嬰睡紙箱獨留家中餓昏遭狗咬死

2019-06-21 11:19聯合新聞網 綜合報導

嬰兒的21歲父親和18歲母親，兩人分別於5月24及25日離家，將嬰兒獨留在家。圖...
嬰兒的21歲父親和18歲母親，兩人分別於5月24及25日離家，將嬰兒獨留在家。圖擷自中央日報
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韓國仁川日前發生一起驚人的棄嬰案，一名7個月大女嬰被一對年輕父母獨留在家長達6天，期間沒有人照顧和餵食，最後被發現時已經身亡，身上還被狗咬的傷痕。

根據韓媒《中央日報》報導，涉事的是女嬰21歲父親與18歲母親，兩人分別於5月24及25日離家。直至6月2日，女嬰的外祖父母在女兒家發現外孫女，已經沒有呼吸和心跳，趕緊報警。發現當時，女嬰被裝在紙箱放在客廳地板上，紙箱上蓋著被子，而嬰兒四周圍繞著家中飼養的狗。

法醫相驗後，推測女嬰在5月25日至31日之間死亡，由於小腸及大腸都沒任何食物，顯示女嬰被獨留在家期間沒有進食或喝水，另外發現她雙手、雙腳及頭部皆有被狗咬過的傷痕。警方以涉嫌違反《虐待兒童犯罪處罰相關特例法》爲由緊急逮捕女嬰的父母，並申請了拘留令。

兩人承認對孩子置之不理的事實，供稱因平時因爲養育問題經常吵架。因為以為對方會負責照顧孩子，就自行出門了。但女嬰媽媽辯稱，女兒死亡前一天，自己還有在照顧她。

但警方透過監視錄影以及調查社交平台發現，從5月27日到31日下午4時15分，夫婦兩人都沒有回家，且女嬰媽媽5月24至28日在社交平台上傳了與朋友吃喝玩樂的照片。

女嬰媽媽5月24至28日在社交平台上傳了與朋友吃喝玩樂的照片。中央日報
女嬰媽媽5月24至28日在社交平台上傳了與朋友吃喝玩樂的照片。中央日報
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至於女嬰身上的狗咬痕及確切死因，全案仍有諸多疑點。另外，因3個月前亦發生9個月嬰兒死亡事件，兩個孩子的母親關係親密，不但就讀同一所高中，且同一時期懷孕。兩案之間是否有關聯，警方正全力調查中。

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