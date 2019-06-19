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泰國廣告玩黑衣幽默講領導的條件 跟錯衰領導隨時都沒命

2019-06-19 22:52香港01 記者向樂高／報導

領導無方，群眾亂成一團。（泰國清邁象fb圖片）
領導無方，群眾亂成一團。（泰國清邁象fb圖片）
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一個好的領導者可以為群眾指引方向，帶領巿民發大財；但世上偽善的人多其多，遇到不好的領導者，追隨者恐只被葬送！泰國政府一個廣告以搞笑的影片，非常形象化地展現出領道者的重要性，短片近日在香港社交網站瘋傳，引起網民共鳴。

這個經典泰國廣告中，人們先排成直線，不論男女老少，都以攬腰方式抓住前面的人，跟着最前方西裝骨骨的領導者，領導者做什麼，群眾就跟着做什麼。廣告中提到領導者應具備的條件，包括必須以身作則、將心比心等。不過，當一位婆婆因太陽太猛烈而熱到暈倒，前方領導者卻只是自己撐傘，沒有理會後方的群眾。

領導者另一條件是必須深思熟慮，並對得起所有決定，但道貌岸然的領導者卻一腳踢起汽水罐，當一班流氓被丟到而找晦氣時，領導者卻隨便把責任推卸到後方一名隨便者，指是他做的。

好的領導者當然要有勇氣果斷正確做出抉擇，每當需要作出重大決定時，更要顧及群眾的福祉，否則會葬送所有跟隨者。但片中的領導者帶大家經過火車的平交道時，自己經過了，卻不理後方的追隨者死活，而火車則正駛近……廣告最後稱「你想要跟隨這樣的領導者嗎？」

網民大讚廣告有創意，以黑色幽默去反映現實，更指片中的例子每天都上演，必須有民主選舉才能切實地轟走不好的領導人，而且領導人不一定是領頭，有時候反而要讓群眾牽着走。

延伸閱讀：

【逃犯條例】胡志偉612與警對峙硬食催淚彈　網民：無裝備都咁型

【LGBT】美國男自製彩虹口號橫額貼車尾　鼓勵他人支持同志平權

文章授權轉載自《香港01》

領導者廣告泰國
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